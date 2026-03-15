  • Овечкин без голов в 6-м матче подряд. У Александра 1 передача за это время и 51 очко в 68 играх сезона
Безголевая серия Овечкина продлилась до 6 матчей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3 Б). 

Таким образом, россиянин не забивает на протяжении 6 матчей кряду. На этом отрезке на счету Александра лишь 1 голевой пас и полезность минус 3. 

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Уберите это тело со льда
"ВЕЛИКИЙ!"
"Он уже всё всем доказал!"
"А посмотрите сколько у Мэттьюса шайб"
"Лысый физрук не даёт гениальному снайперу забивать пачками".
Я ничего не забыл?
Ответ Gardner Barnes
Копитар в 38 лет 30 (10+20). Ови приучил всех, что над ним не властно время, но оно настигает всех. Доработает контракт до конца сезона и попрощается с НХЛ. Не он первый, не он последний кому тяжело тянуть последний год.
Ответ Gardner Barnes
Да, это лучший снайпер в истории НХЛ, и доказывать ему больше нечего. Спортивная старость наступила в 40 лет, ничего неожиданного нет. Можете проверить, сколько забил Грецки в последнем своем сезоне.
У Ови такая форма, будто он попал в лапы нутриологов. Никому не советую.
Ответ Кино Музыка
Пора приступать к тяжёлой артиллерии и пересаживать Овечкина на грибы.
Ответ TurboX
На самом деле тема серьезная. Она в тренде, но очень опасная. У меня трое знакомых доигрались до онкологии.
Да бургеры у него не той системы и пиво не того литража..
Ответ Бартоломью
Много ест и мало пьёт или мало ест и много пьёт?
Ови пора....уже не смешно
Тяжелый случай. Надо как-то забить два гола, а матчей все меньше.
Ови проснись. Фильмец о праздновании 1000 шайбы уже сняли, а тебе всё в не моготу их затащить в пустые ворота. Празднование придётся отложить на следующей сезон. Если всё пойдёт по плану. А на игру команды на срать. Главное рекорд. 🎇🎆🎊
В 40 лет 51 очко в лучшей хоккейной лиге это плохой результат? Вы из мухи слона делаете
Ответ Дмитрий Моисеев
Половина в пустые ворота.
Ответ Давид Ригерт лучший
Прям половина? 25 очков?
Сейчас Каменский, Фетисов и подобные есчо что нибудь придумают оправдательное
Ответ Олег_1117098695
...по ходу ты сам собой уже разговариваешь... завидуешь "Сашке"... жаль что твое детство прошло с палкой и шайбой... может быть добрее стал...
Ответ krikalev
Главное, что такие, как ты, ......, со мной разговаривают-)))
