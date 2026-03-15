Овечкин без голов в 6-м матче подряд. У Александра 1 передача за это время и 51 очко в 68 играх сезона
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3 Б).
Таким образом, россиянин не забивает на протяжении 6 матчей кряду. На этом отрезке на счету Александра лишь 1 голевой пас и полезность минус 3.
Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс''
"Он уже всё всем доказал!"
"А посмотрите сколько у Мэттьюса шайб"
"Лысый физрук не даёт гениальному снайперу забивать пачками".
Я ничего не забыл?