Овечкин без голов в 6-м матче подряд. У Александра 1 передача за это время и 51 очко в 68 играх сезона

Безголевая серия Овечкина продлилась до 6 матчей.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (2:3 Б).

Таким образом, россиянин не забивает на протяжении 6 матчей кряду. На этом отрезке на счету Александра лишь 1 голевой пас и полезность минус 3.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 51 (24+27) балл в 68 встречах.