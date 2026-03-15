Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном» и не реализовал буллит в серии

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 Б). 

За 15:47 на льду россиянин совершил 3 броска, 1 силовой прием, допустил 1 потерю и завершил игру с полезностью +1. 

Овечкин не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов. На счету Александра 51 (24+27) очко в 68 матчах нынешнего сезона. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
При исполнении буллита вообще устроил смехопанораму
Ответ Fgt
А смеялись над Кросби.
Ну зато каков буллит ….
Это как в симуляторы со сломанным джойстиком просо докатить до вратаря и упереться)
Что ж с ним такое?
Ну уж то как у Мессье, когда он вышел и все… старость ?!
На буллит Шубского можна наложить музычку из "Деревня дураков" - смешно получиться
Ответ Cuore Sportivo
Ответ Cuore Sportivo
А почему "Шубского"?Он что фамилию поменял или альфонс?Юмор в чем?
Первый раз в жизни увидел такую бездарную серию буллитов
Ответ funnynerd21
Такую клоунаду долго не забудешь)))
Сколько он сейчас весит? Килограмм 200? Он до ворот еле доехал. Деду явно пора на пенсию.
Зубрус и Халперн из первого сезона Ови даже посильнее партнёры будут чем Сурдиф и Бувилье. Вот реально химии у этого звена ноль целых ноль десятых. Карберри уже лихорадочно тасует звенья и дошёл до того момента когда не осталось ни одного звенв Вашингтона играющего прилично
Ответ GMeazza
Тем более и булиты ему мешают исполнять и в большинстве забивать.
Ответ Delightful
Так буллиты он никогда хорошо и не бил. Большинство Вашингтона уже давно просто мрак.
Овечкин просто над Шавой издевается, ну или у них сговор и они фон на суточные разводят)
Никогда он не умел буллиты бить у него нет креатива и мастерства для этого он тупо дуболом
Ответ jigga
Странно) А я слышал про огромное количество шайб на безумной скорости и после виртуозного дриблинга)
этот буллит...сегодняшний Ови
Он в принципе буллиты бить не умеет.
Материалы по теме
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
вчера, 20:27
Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»
10 марта, 18:28Фото
Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд
7 марта, 20:44
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» уступил «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
5 минут назадLive
Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»
7 минут назад
«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)
40 минут назад
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
46 минут назад
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»
сегодня, 14:55
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
сегодня, 14:45
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
сегодня, 13:56
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
сегодня, 13:43
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
сегодня, 13:29
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»
21 минуту назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Амуром»: «Вопросов к пацанам нет – они бьются, головой прыгают под шайбу. 5 игр за 7 дней – непростой график, есть переутомление»
32 минуты назад
Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»
сегодня, 15:03
Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24
сегодня, 14:29
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
сегодня, 14:12
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
Рекомендуем