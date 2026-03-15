Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном» и не реализовал буллит в серии
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 Б).
За 15:47 на льду россиянин совершил 3 броска, 1 силовой прием, допустил 1 потерю и завершил игру с полезностью +1.
Овечкин не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов. На счету Александра 51 (24+27) очко в 68 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это как в симуляторы со сломанным джойстиком просо докатить до вратаря и упереться)
Что ж с ним такое?
Ну уж то как у Мессье, когда он вышел и все… старость ?!