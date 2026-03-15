Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном» и не реализовал буллит в серии

Овечкин остался без очков в матче с «Бостоном» и не реализовал буллит.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (2:3 Б).

За 15:47 на льду россиянин совершил 3 броска, 1 силовой прием, допустил 1 потерю и завершил игру с полезностью +1.

Овечкин не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов. На счету Александра 51 (24+27) очко в 68 матчах нынешнего сезона.