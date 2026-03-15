Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм

Владелец «Каролины» продал часть клуба трем инвесторам.

Владелец «Каролины» Том Дандон продал часть клуба трем новым миноритарным инвесторам.

Как сообщила пресс-служба НХЛ, к группе совладельцев присоединились Бретт Джефферсон, Марк Грэндинсон и бывший хоккеист «Питтсбурга », «Нью-Джерси» и «Монреаля» Бобби Фарнхэм .

«Бретт, Марк и Бобби — опытные руководители, чьи знания и опыт помогут нам продолжать развивать успех команды и усиливать ее влияние. Бретт живет в этом регионе, а Марк вскоре переедет в Роли, так что их участие будет тесно связано с местным сообществом. А Бобби, как бывший игрок НХЛ , находится в уникальной позиции, чтобы помочь владельцам в дальнейшей работе», – сказал Дандон.

Финансовые условия сделки клуб не раскрыл. Однако издание Sportico ранее сообщало, что Дандон согласился продать 12,5% акций клуба, оцененного примерно в 2,66 миллиарда долларов. Стоимость пакета, по этим данным, составляет около 332,5 миллиона.