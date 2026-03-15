Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»

Крикунов оценил слова Ротенберга про ненастоящие победы сборных США и Канады.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова Романа Ротенберга , который ранее заявил : «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы».

«В принципе, он правильно говорит. Что там выиграли США и Канада , если нас не было? И Беларуси не было.

Белорусы тоже могли бы какой-нибудь сюрприз преподнести. У нас сборная хорошая могла бы быть. Так что, скорее всего, он прав», – заявил Крикунов .