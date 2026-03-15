41-летний Бернс провел 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры

41-летний Бернс провел 990-й матч подряд в регулярках НХЛ.

Защитник «Колорадо » Брент Бернс провел 990-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах – против «Виннипега» (1:3). Серия длится с 22 ноября 2013 года.

41-летний игрок вышел на чистое второе место в истории лиги, канадец обошел Кита Йэндла по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 матча подряд.

В текущем сезоне в активе Бернса 65 игр, защитник набрал 28 (9+19) очков при полезности +28.