41-летний Бернс провел 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
Защитник «Колорадо» Брент Бернс провел 990-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах – против «Виннипега» (1:3). Серия длится с 22 ноября 2013 года.
41-летний игрок вышел на чистое второе место в истории лиги, канадец обошел Кита Йэндла по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 матча подряд.
В текущем сезоне в активе Бернса 65 игр, защитник набрал 28 (9+19) очков при полезности +28.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Отмечу Ника Сузуки... у нег стрик уже 500 с лишним матчей...