Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
Нападающий «Торонто» Макс Доми прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде форвард ушел со льда с повреждением нижней части тела, полученным после удара коленом в колено в исполнении защитника «Анахайма» Радко Гудаса.
«Когда видишь, как так бьют твоего капитана, одного из моих самых близких друзей, одного из лучших игроков мира, фактически лицо НХЛ, – конечно, внутри закипает сильная злость», – заявил Макс Доми.
Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
Сын, явно не отец. Тот от Гудаса только клок бороды бы оставил.
Максу что то предъявлять вообще последнее дело. он то как раз из тех кто за партнёров вписывается, а он ещё и диабетик