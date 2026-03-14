  Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»

Нападающий «Торонто» Макс Доми прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде форвард ушел со льда с повреждением нижней части тела, полученным после удара коленом в колено в исполнении защитника «Анахайма» Радко Гудаса.

«Когда видишь, как так бьют твоего капитана, одного из моих самых близких друзей, одного из лучших игроков мира, фактически лицо НХЛ, – конечно, внутри закипает сильная злость», – заявил Макс Доми. 

Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
А что же балабол Доми не закатал в лёд Гудаса? "злость закипает"🤦‍♂️
Сын, явно не отец. Тот от Гудаса только клок бороды бы оставил.
Ответ Максим Седов
Вот не поверите когда написали что никто из игроков не вписался за капитана.сразу батю вспомнил его.честное слово.тот бы дал жару.тем более за листьев игиал как раз.потому и всплмнил
Ответ Максим Седов
а он на льду был?
Максу что то предъявлять вообще последнее дело. он то как раз из тех кто за партнёров вписывается, а он ещё и диабетик
А вот Батя твой точно бы размотал этого Гудаса но увы это не 90-х хоккей
а чё тогда не заступился никто
Что то не сильно злость и закипела. Пусть папа подскажет, как это.
Ответ Хаскерс
Папа тоже в своë время получал от Проберта мама не горюй.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
получать то получал, но не ссал, а отвечал на такое. Не мямлил что там что то закипает.
Ну вот и посмотрим на вашу закипающую злость 31 марта, когда приедете в Анахайм.
Ну через 2 недели снова игра с утятами, посмотрим останется ли ярость благородная у этого тигра
И не стыдно ведь говорить такое...
Ответ Кино Музыка
А что Доми то стыдиться? Он ссылом никогда не был. На площадке не было.
Ответ Олег_1117098695
Спасибо, не знал..
Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»
вчера, 11:37
Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне
вчера, 03:15
