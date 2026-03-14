Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»

Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: внутри закипает злость.

Нападающий «Торонто » Макс Доми прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде форвард ушел со льда с повреждением нижней части тела, полученным после удара коленом в колено в исполнении защитника «Анахайма » Радко Гудаса .

«Когда видишь, как так бьют твоего капитана, одного из моих самых близких друзей, одного из лучших игроков мира, фактически лицо НХЛ, – конечно, внутри закипает сильная злость», – заявил Макс Доми.

Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов