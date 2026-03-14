Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»

Николай Голдобин сравнил Сергея Сапего с Никласом Лидстремом.

Форвард СКА Николай Голдобин сравнил партнера по команде Сергея Сапего с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, экс-защитником «Детройта» и сборной Швеции Никласом Лидстремом.

– За счет чего удалось оказать такой серьезный натиск на оборону соперника и за короткий промежуток забросить несколько шайб?

– Хоккей – неординарная игра, нестандартная. «Северсталь » все равно играла в свой хоккей, который сложно удерживать, они шикарно играют в пас. Но мы просто использовали свои моменты, взяли инициативу на себя и держали игру до конца, не дали им.

– Уже пятая победа подряд. Можно ли сказать, что команда набрала оптимальную форму к старту плей‑офф?

– Пять побед? Безумно рад этому! Ну, Сергей Сапего был просто как будто Никлас Лидстрем.

Плей‑офф – это совсем другие игры. Я уже, так сказать, опытный игрок в КХЛ . Неважно, как ты подошел к плей‑офф – хоть в топе, хоть не в топе, там уже идет все совсем по‑другому. Один гол может решить всю серию, поэтому просто готовимся потихонечку, играем.

– Есть ли предпочтения по команде, с которой хотите встретиться в первом раунде? Может, со «Спартаком» было бы принципиально сыграть?

– А мы не сможем с ними сыграть. Интересная игра была бы, но не надо. Я первый год в СКА, все нормально. Не скажу, чтобы принципиально прям хотелось. Понятно, на некоторых смотришь и понимаешь, что будет тяжело. Но мы не сможем выбрать никак, потому что мы просто играем в игру. У кого как получится, так получится, – сказал Голдобин.