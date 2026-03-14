  • Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
Николай Голдобин сравнил Сергея Сапего с Никласом Лидстремом.

Форвард СКА Николай Голдобин сравнил партнера по команде Сергея Сапего с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, экс-защитником «Детройта» и сборной Швеции Никласом Лидстремом. 

– За счет чего удалось оказать такой серьезный натиск на оборону соперника и за короткий промежуток забросить несколько шайб?

– Хоккей – неординарная игра, нестандартная. «Северсталь» все равно играла в свой хоккей, который сложно удерживать, они шикарно играют в пас. Но мы просто использовали свои моменты, взяли инициативу на себя и держали игру до конца, не дали им.

– Уже пятая победа подряд. Можно ли сказать, что команда набрала оптимальную форму к старту плей‑офф?

– Пять побед? Безумно рад этому! Ну, Сергей Сапего был просто как будто Никлас Лидстрем.

Плей‑офф – это совсем другие игры. Я уже, так сказать, опытный игрок в КХЛ. Неважно, как ты подошел к плей‑офф – хоть в топе, хоть не в топе, там уже идет все совсем по‑другому. Один гол может решить всю серию, поэтому просто готовимся потихонечку, играем.

– Есть ли предпочтения по команде, с которой хотите встретиться в первом раунде? Может, со «Спартаком» было бы принципиально сыграть?

– А мы не сможем с ними сыграть. Интересная игра была бы, но не надо. Я первый год в СКА, все нормально. Не скажу, чтобы принципиально прям хотелось. Понятно, на некоторых смотришь и понимаешь, что будет тяжело. Но мы не сможем выбрать никак, потому что мы просто играем в игру. У кого как получится, так получится, – сказал Голдобин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Главные новости
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»
6 минут назад
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
16 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» проиграл «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
46 минут назадLive
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
сегодня, 13:56
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
сегодня, 13:43
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
сегодня, 13:29
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
сегодня, 13:20
Броссо и Калинюк подрались в матче «Салавата» с «Шанхаем»
сегодня, 13:14Видео
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
сегодня, 13:00
Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24
32 минуты назад
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
49 минут назад
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
Доми сыграл 800-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 482 очка в регулярках
сегодня, 10:59
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
сегодня, 10:07
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
сегодня, 09:54
