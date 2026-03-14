Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»

Овечкин рассказал, что мотивирует его продолжать играть в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин перед игрой с «Бостоном » (1:0 , второй период) ответил на вопрос журналиста о том, что мотивирует его играть в хоккей в 40-летнем возрасте.

– Пару месяцев я задавал Сидни [Кросби] этот вопрос. Ты играешь в НХЛ уже два десятка лет. Что до сих пор мотивирует тебя?

– Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей, это самое важное, – сказал Овечкин.