  • Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»

Овечкин рассказал, что мотивирует его продолжать играть в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перед игрой с «Бостоном» (1:0, второй период) ответил на вопрос журналиста о том, что мотивирует его играть в хоккей в 40-летнем возрасте. 

– Пару месяцев я задавал Сидни [Кросби] этот вопрос. Ты играешь в НХЛ уже два десятка лет. Что до сих пор мотивирует тебя?

– Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей, это самое важное, – сказал Овечкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер ESPN
бедные болельщики вашингтона
Ответ Иван Терпеливый
Ну, один то КС эра Овечкина им принесла)
Ответ agentkuper
один раз за 20 лет прошли 2 раунд плей-офф и то когда кузнецов тащил как не в себе и питсбург вылетел
Ну какая ему Олимпиада
главное тусовки🤣🤣🤣✌️
Говорят он федерацию хоккея России может возглавить. Или депутатом стать. Или и то, и другое сразу).
Видели мы все это сегодня
Ну вот какая ему Госдума в России, ему ещё тусить и тусить охота. Продолжай Саня это делать в Америке, там тебе все условия, а в России всё серьезно.
Материалы по теме
Макдэвид первым выбил 100 очков в сезоне. Станет жертвой нового проклятья НХЛ?
27 февраля, 08:00
Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков
26 февраля, 05:50
10 главных интриг регулярки НХЛ: от гонки за «Арт Росс» до цифр Овечкина
26 февраля, 05:00
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» уступил «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
4 минуты назадLive
Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»
6 минут назад
«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)
39 минут назад
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
46 минут назад
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»
сегодня, 14:55
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
сегодня, 14:45
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
сегодня, 13:56
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
сегодня, 13:43
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
сегодня, 13:29
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
сегодня, 13:20
Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»
20 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Амуром»: «Вопросов к пацанам нет – они бьются, головой прыгают под шайбу. 5 игр за 7 дней – непростой график, есть переутомление»
31 минуту назад
Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»
59 минут назад
Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24
сегодня, 14:29
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
сегодня, 14:12
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
