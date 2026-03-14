Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
Овечкин рассказал, что мотивирует его продолжать играть в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перед игрой с «Бостоном» (1:0, второй период) ответил на вопрос журналиста о том, что мотивирует его играть в хоккей в 40-летнем возрасте.
– Пару месяцев я задавал Сидни [Кросби] этот вопрос. Ты играешь в НХЛ уже два десятка лет. Что до сих пор мотивирует тебя?
– Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей, это самое важное, – сказал Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер ESPN
8 комментариев
бедные болельщики вашингтона
Ну, один то КС эра Овечкина им принесла)
один раз за 20 лет прошли 2 раунд плей-офф и то когда кузнецов тащил как не в себе и питсбург вылетел
Ну какая ему Олимпиада
главное тусовки🤣🤣🤣✌️
Говорят он федерацию хоккея России может возглавить. Или депутатом стать. Или и то, и другое сразу).
Видели мы все это сегодня
Ну вот какая ему Госдума в России, ему ещё тусить и тусить охота. Продолжай Саня это делать в Америке, там тебе все условия, а в России всё серьезно.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем