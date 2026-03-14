Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном завершении карьеры Александром Овечкиным.
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует до конца текущего сезона НХЛ.
«Трудно сказать, все зависит от его самочувствия, состояния. Мне кажется, он еще может играть в хоккей, и добиваться новых результатов, и бить новые рекорды», – сказал Черкас.
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
