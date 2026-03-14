Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»

Черкас о будущем Овечкина: еще может играть и бить новые рекорды.

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном завершении карьеры Александром Овечкиным .

Контракт форварда с «Вашингтоном » действует до конца текущего сезона НХЛ .

«Трудно сказать, все зависит от его самочувствия, состояния. Мне кажется, он еще может играть в хоккей, и добиваться новых результатов, и бить новые рекорды», – сказал Черкас.

Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»