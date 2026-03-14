  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением об инсталляции вратаря в честь Владислава Третьяка. В субботу на Воробьевых горах состоялась торжественная церемония открытия, в которой принял участие сам президент ФХР

«Воспитанники Академии «Красная Машина Юниор», а также участники проекта «Красная Машина ДВОР» приняли участие в мероприятии на Аллее спортивной славы.

Получился по-настоящему хороший день: ребята провели время с семьями, поиграли в хоккей, пообщались, почувствовали атмосферу большого спортивного праздника. Такие моменты очень важны, потому что именно через них формируется любовь к спорту, к движению, к активному образу жизни.

Особое значение имело участие в открытии инсталляции, посвященной Владиславу Александровичу Третьяку – человеку-легенде, имени которого навсегда принадлежит особое место в истории нашего хоккея. Для детей это возможность не просто услышать о великих победах, а почувствовать живую связь поколений и понять, на каких примерах строится наша хоккейная школа.

Для нас важно, чтобы массовый спорт развивался именно так – через семью, через доступность, через яркие события, которые объединяют детей, родителей и всю спортивную среду. Когда ребёнок выходит на лёд вместе с близкими, когда спорт становится частью повседневной жизни, именно тогда и рождается настоящая спортивная культура.

Спасибо Москомспорту и спортивному комплексу «Воробьевы горы» за организацию и теплую атмосферу. Продолжаем делать все, чтобы хоккей был ближе к детям, семьям и каждому, кто выбирает движение, здоровье и сильный образ жизни», – написал Ротенберг. 

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Владислав Третьяк
детский хоккей
Роман Ротенберг
ФХР
Красная Машина-Юниор
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а где на фото Ромка? Это не он с телефоном и серьгой в ухе?
За Третьяком стоит
Он рядом возвышается над всеми глыбой черного цвета! Неужели не видно
Да плевать детям (окей, подавляющему большинству детей) на Третьяка с высокой колокольни. Он для них страница из учебника, не более. А у каждого поколения свои кумиры, и тащить к детям кумиров прошлого, затея довольно бессмысленная.

Для них даже не наши топы, а средние вратари даже по меркам КХЛ, куда ближе и интереснее.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
