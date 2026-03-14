  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
1

Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»

Защитник «Сочи» Илья Хохлов рассказал, нужно ли в Fonbet Чемпионате КХЛ вернуть Кубок Надежды или организовать плей-ин. 

«Может быть, да. Это было бы интересно. Играть интереснее, чем тренироваться. Или отдыхать от хоккея, смотреть Кубок Гагарина по телевизору. Сейчас получается, что без хоккея пять месяцев будем. Думаю, можно было бы придумать какие-то турниры для команд, которые в плей-офф не попали.

Но это вопрос к лиге. Было ли бы им интересно с финансовой точки зрения, логистики. Все-таки все следят за плей-офф больше. Раньше же был Кубок Надежды. Когда его проводили последний раз, я был еще совсем молодой, в Череповце играл. Я не участвовал, правда, а просто сидел на лавке и смотрел, ха-ха. Подавал надежды. Но идея хорошая и интересная с плей-ин», – сказал Хохлов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoИлья Хохлов
logoКХЛ
logoСочи
logoКубок Надежды
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Итак из 22 команд 16 попадают в плей-офф, какой к хренам плей-ин еще?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
