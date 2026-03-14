Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»

Щитов высказался о переизбрании Третьяка президентом ФХР.

Бывший защитник клубов Fonbet Чемпионата КХЛ Никита Щитов поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка президентом ФХР.

73-летний трехкратный олимпийский чемпион был единственным претендентом на должность. Напомним, Третьяк возглавляет федерацию с апреля 2006 года.

– Если Третьяк выдвигался один, то, значит, не было больше никого, кто бы еще хотел заниматься российским хоккеем. Он уже 20 лет на посту. Не было никаких других кандидатов, и в прессе это все не обсуждалось. Мне казалось, что Ларионов хочет претендовать на пост президента ФХР после того, как он сказал, что был на Олимпийских играх и проводил переговоры. Но, как мы видим, конкурентов у Третьяка не было.

– Нашему хоккею не хватает дискуссии, дебатов?

– Мы много обсуждаем КХЛ, кто-то говорит негатив, кто-то поддерживает лигу. А здесь такой вакуум. Хотя в ФХР все занимаются своими делами: оспаривают решения об отстранении в международных судах, занимаются проведением игр с Беларусью, с Казахстаном. Институт сборной существует, и это здорово.

Третьяку пожелаем только успехов во время нового срока, чтобы хоккей у нас получил новый виток развития и чтобы у нас было больше звезд. Чтобы не только коробки строились, но чтобы были хорошие тренерские кадры. И чтобы Третьяк воспитал хорошего преемника, – заявил Щитов.