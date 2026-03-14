  • Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
Щитов высказался о переизбрании Третьяка президентом ФХР.

Бывший защитник клубов Fonbet Чемпионата КХЛ Никита Щитов поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка президентом ФХР.

73-летний трехкратный олимпийский чемпион был единственным претендентом на должность. Напомним, Третьяк возглавляет федерацию с апреля 2006 года.

– Если Третьяк выдвигался один, то, значит, не было больше никого, кто бы еще хотел заниматься российским хоккеем. Он уже 20 лет на посту. Не было никаких других кандидатов, и в прессе это все не обсуждалось. Мне казалось, что Ларионов хочет претендовать на пост президента ФХР после того, как он сказал, что был на Олимпийских играх и проводил переговоры. Но, как мы видим, конкурентов у Третьяка не было. 

– Нашему хоккею не хватает дискуссии, дебатов?

– Мы много обсуждаем КХЛ, кто-то говорит негатив, кто-то поддерживает лигу. А здесь такой вакуум. Хотя в ФХР все занимаются своими делами: оспаривают решения об отстранении в международных судах, занимаются проведением игр с Беларусью, с Казахстаном. Институт сборной существует, и это здорово.

Третьяку пожелаем только успехов во время нового срока, чтобы хоккей у нас получил новый виток развития и чтобы у нас было больше звезд. Чтобы не только коробки строились, но чтобы были хорошие тренерские кадры. И чтобы Третьяк воспитал хорошего преемника, – заявил Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Жалко, Третьяк уже не тянет, надо менять, но на подходе РОТЕНБЕРГ, а это уже страшно, этот Финский
Материалы по теме
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
вчера, 17:41Фото
Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
вчера, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» примет «Шанхай», «Сочи» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск против «Локомотива»
20 минут назад
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
54 минуты назадВидео
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
сегодня, 06:20Видео
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
сегодня, 05:42
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
сегодня, 05:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» проиграла «Рейнджерс», «Тампа» – «Каролине», «Питтсбург» одолел «Юту»
сегодня, 04:55
«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
сегодня, 04:50
Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»
сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
8 минут назад
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
21 минуту назад
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
27 минут назад
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
35 минут назад
Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
сегодня, 08:55
Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»
сегодня, 08:44
Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
сегодня, 08:35
Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»
сегодня, 08:20
Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»
сегодня, 07:45
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
сегодня, 07:35
Рекомендуем