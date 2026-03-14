Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»

Грималди из СКА перестал учить русский язык после рождения детей.

Американский форвард СКА Рокко Грималди рассказал, что перестал учить русский язык из-за рождения детей.

– К чему вы еще не привыкли в России?

– Честно говоря, я не знаю. Это отличный вопрос. Я не знаю, к чему я не привык. Думаю, что привык ко многим вещам.

– Выучили ли русский язык?

– Честно говоря, я учил немного. Но когда у меня родились девочки-близняшки, осталось немного времени, чтобы заниматься многими вещами. Это тяжело и нет времени, так как детям нужно внимание.

– Есть ли в России то, что вы не понимаете?

– Не думаю, что есть для меня что-то такое, – сказал Грималди.