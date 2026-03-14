Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
Американский форвард СКА Рокко Грималди рассказал, что перестал учить русский язык из-за рождения детей.
– К чему вы еще не привыкли в России?
– Честно говоря, я не знаю. Это отличный вопрос. Я не знаю, к чему я не привык. Думаю, что привык ко многим вещам.
– Выучили ли русский язык?
– Честно говоря, я учил немного. Но когда у меня родились девочки-близняшки, осталось немного времени, чтобы заниматься многими вещами. Это тяжело и нет времени, так как детям нужно внимание.
– Есть ли в России то, что вы не понимаете?
– Не думаю, что есть для меня что-то такое, – сказал Грималди.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем