Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»

Вратарь «Дизеля» Арзамасцев: в ВХЛ вратари не слабее Миски и Доминге.

20-летний вратарь «Дизеля » Артем Арзамасцев заявил, что вратари в ВХЛ не слабее, чем экс-голкипер «Динамо» Хантер Миска и бывший игрок «Сибири» Луи Доминге .

– Принято считать, что в КХЛ больше ждут вратарей из низших лиг Северной Америки, чем из ВХЛ. Это так?

– За последние два года в КХЛ было много североамериканских вратарей: и Миска, и Дриджер, и Доминге, и Мартин . Мне было очень интересно за ними последить, тем более что в Америке и даже в НХЛ у них была качественная статистика. К сожалению, ни один из них в КХЛ новым Фукале не стал.

Считаю, что североамериканцы только обостряют конкуренцию в российском хоккее, значит, это нам в плюс. Но мне кажется, что в ВХЛ вратари точно не слабее, чем те же Миска или Доминге. Наша школа лучше читает игру, поскольку североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям. Но нам нужны шансы в КХЛ – какие в свое время получили, например, в «Нефтехимике» Долганов и Озолин.

В любом случае сейчас этой темой не заморачиваюсь. Самое главное – чтобы «Дизель» достойно выступил в плей-офф, порадовал Пензу. Все остальное – приложится, – сказал Артем Арзамасцев.