  • Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»

Форвард «Сочи» Биттен: у русских классное чувство юмора.

Нападающий «Сочи» Уилл Биттен поделился мнением о чувстве юмора у россиян, заявив, что старается погрузиться в русскую культуру и учит язык.

«Стараюсь погрузиться в русскую культуру и учу язык. Мне нравится. Кажется, у русских классное чувство юмора, и мне хочется понимать больше. Чтобы все понимать, надо знать русский. Но у меня нет репетитора. Я слушаю ребят, запоминаю слова и потом говорю. Русские ребята меня спрашивают что-то на английском, а я отвечаю на русском. Получается, я так учу русский, узнаю больше слов, а они становятся лучше в английском. Вот такой у нас обмен языком и культурой.

Кстати, мне еще очень понравилась баня. Я получаю удовольствие от России, Сочи. Мне посчастливилось поиграть в двух крутых городах – Москве и Сочи. Я уже два года в России и хочу быть частью этого. За это время я узнал много нового и достаточно много слов выучил. Не знаю, какое количество, но могу что-то сказать. Возможно, произношение у меня не самое лучшее, но я стараюсь», – сказал Биттен.

Источник: Legalbet
