Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»

Выдренков о СКА в плей-офф: можем дойти до финала и выиграть.

21-летний защитник СКА Иван Выдренков высоко оценил шансы петербургского клуба в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.

– СКА уже пятый на Западе. Смотрите ли в таблицу? Может, изучаете потенциальных соперников по первому раунду плей-офф?

– Нет, мы не смотрим в таблицу. Нам неважно, с кем играть, мы готовы к любому сопернику.

– Сейчас были матчи с минским «Динамо», «Северсталью» – возможными соперниками. С кем лучше?

– Я повторюсь, нам без разницы, с кем играть, мы готовы к любому сопернику.

– Финиш регулярки, матчи с «Трактором», «Сибирью», «Шанхаем». Как лучше их провести?

– Будем стараться побеждать. Это, я уверен, придаст нам уверенности перед началом плей-офф. Будет приятно набрать еще шесть очков.

– Вы чувствуете, что СКА в нынешней форме может пройти далеко в плей-офф?

– Конечно, я уверен, что наша команда может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина , – сказал Выдренков.