Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»

Черкас о Кучерове: к достижениям Овечкина сможет приблизиться.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что нападающий «Тампы » Никита Кучеров сможет приблизиться к достижениям капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

«Конечно, Кучеров сможет приблизиться к достижениям Овечкина. Его обходят вниманием, хотя Кучеров на протяжении многих лет является ведущим игроком НХЛ . И своей результативностью он показывает, что он игрок высочайшего уровня.

Хотя о нем и правда не так много говорят. Но те люди, которые следят за хоккеем, они знают, что Кучеров – звезда», – заявил Черкас.

