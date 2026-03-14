Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров сможет приблизиться к достижениям капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Конечно, Кучеров сможет приблизиться к достижениям Овечкина. Его обходят вниманием, хотя Кучеров на протяжении многих лет является ведущим игроком НХЛ. И своей результативностью он показывает, что он игрок высочайшего уровня.
Хотя о нем и правда не так много говорят. Но те люди, которые следят за хоккеем, они знают, что Кучеров – звезда», – заявил Черкас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Ну,Кучеров не шоумен просто.
По количеству заброшенных шайб Кучеров никогда Овечкина не догонит (там 391 против 921), по количеству передач - уже почти догнал (709 против 753), по количеству очков (1100 против 1674) - это дело пяти-шести сезонов, по "+/-" (+192 против +55) - уже давно перегнал.
Главное, чтобы Кучеров догнал, а лучше перегнал Овечкина по количеству сыгранных матчей, здесь Никита серьёзно отстаёт пока (863 против 1558), ну так это, потому что 32 против 40, у него, по сути, ещё всё впереди. Дай только Бог, чтобы без травм.
Для меня наблюдать за игрой Кучерова, хоть с набранными очками, хоть без - это чистое удовольствие. Так, что хочется, чтобы он играл как можно дольше. Ну, и ему самому, судя по всему, хоккей ещё не надоел.