  • Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»

Черкас о Кучерове: к достижениям Овечкина сможет приблизиться.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров сможет приблизиться к достижениям капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

«Конечно, Кучеров сможет приблизиться к достижениям Овечкина. Его обходят вниманием, хотя Кучеров на протяжении многих лет является ведущим игроком НХЛ. И своей результативностью он показывает, что он игрок высочайшего уровня.

Хотя о нем и правда не так много говорят. Но те люди, которые следят за хоккеем, они знают, что Кучеров – звезда», – заявил Черкас. 

Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»

16 комментариев
Хотя о нем и правда не так много говорят...
Ну,Кучеров не шоумен просто.
Хотя о нем и правда не так много говорят... Ну,Кучеров не шоумен просто.
Кучеров не холуй и не приспособленец, Кучеров самодостаточная личность и то что нужно маленьким людям, для него противоестественно.
Хотя о нем и правда не так много говорят... Ну,Кучеров не шоумен просто.
Вспомни как он победы в КС отмечал, особенно первую.
Суперзвезда
Он и не стремится к вниманиям.
Ови и в пиаре неплох совсем, кроме феноменальной игры. А Кучеров - это Дацюк такой - играет в хоккей в чужой стране.
Ответ Хаскерс
Ови и в пиаре неплох совсем, кроме феноменальной игры. А Кучеров - это Дацюк такой - играет в хоккей в чужой стране.
Какой Дацюк? У которого ни одного Арта, Харта, Тэда? Кучерок явно получше.
Сегодня приблизился. 0+0
Это смотря о каких достижениях говорить.
По количеству заброшенных шайб Кучеров никогда Овечкина не догонит (там 391 против 921), по количеству передач - уже почти догнал (709 против 753), по количеству очков (1100 против 1674) - это дело пяти-шести сезонов, по "+/-" (+192 против +55) - уже давно перегнал.
Главное, чтобы Кучеров догнал, а лучше перегнал Овечкина по количеству сыгранных матчей, здесь Никита серьёзно отстаёт пока (863 против 1558), ну так это, потому что 32 против 40, у него, по сути, ещё всё впереди. Дай только Бог, чтобы без травм.
Это смотря о каких достижениях говорить. По количеству заброшенных шайб Кучеров никогда Овечкина не догонит (там 391 против 921), по количеству передач - уже почти догнал (709 против 753), по количеству очков (1100 против 1674) - это дело пяти-шести сезонов, по "+/-" (+192 против +55) - уже давно перегнал. Главное, чтобы Кучеров догнал, а лучше перегнал Овечкина по количеству сыгранных матчей, здесь Никита серьёзно отстаёт пока (863 против 1558), ну так это, потому что 32 против 40, у него, по сути, ещё всё впереди. Дай только Бог, чтобы без травм.
Главное для кого?)
Главное для кого?)
Примерно об этом и писал.
Для меня наблюдать за игрой Кучерова, хоть с набранными очками, хоть без - это чистое удовольствие. Так, что хочется, чтобы он играл как можно дольше. Ну, и ему самому, судя по всему, хоккей ещё не надоел.
Бесконечно далеки вы от хоккея, сударыня.
