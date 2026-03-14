Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»

Панарин об уходе из «Рейнджерс»: не веришь, пока тебе не скажут об этом прямо.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал, что отсутствие переговоров по новому контракту с «Рейнджерс » во многом подготовило его к переходу из клуба. Он также отметил, что разговор с генеральным менеджером «Рейнджерс» Крисом Друри все равно оказался непростым.

«Пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь. Я ведь, как мне кажется, играл довольно хорошо. В начале сезона, да, я слишком много думал, но потом исправил ситуацию.

Когда возвращаешься на свой уровень, думаешь: «Вот сейчас – вперед». А потом этого не происходит. Но ничего, все нормально», – сказал Панарин.

