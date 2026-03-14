Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал, что отсутствие переговоров по новому контракту с «Рейнджерс» во многом подготовило его к переходу из клуба. Он также отметил, что разговор с генеральным менеджером «Рейнджерс» Крисом Друри все равно оказался непростым.
«Пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь. Я ведь, как мне кажется, играл довольно хорошо. В начале сезона, да, я слишком много думал, но потом исправил ситуацию.
Когда возвращаешься на свой уровень, думаешь: «Вот сейчас – вперед». А потом этого не происходит. Но ничего, все нормально», – сказал Панарин.
Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. Грущу только из-за налогов»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И в Лосе заиграешь !
Уже заиграл. Больше очка за матч набирает.
Один в поле не воин, а платежка не резиновая!
Рейнджерс даже играть стали лучше
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем