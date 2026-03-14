Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»

Третьяк об инсталляции в его честь: мы самая побеждающая держава.

Президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался об инсталляции в честь вратаря на Воробьевых горах. Третьяк лично принял участие в торжественной церемонии открытия.

«Воплощенный в скульптуре образ голкипера похож на меня. Но, конечно, он символизирует всех великих представителей русской вратарской школы. От Пучкова, который был лучшим в мире в 1950-х, и Коноваленко, на которого я мечтал быть похожим в детстве, до героев современного хоккейного поколения, которые показывали великолепную игру в свитере сборной и внесли огромный вклад в победы сборной России на Олимпиаде и чемпионатах мира.

Вратарь – настоящий защитник Отечества, ведь именно он творит подвиги на последнем рубеже. И без хорошей игры вратаря невозможно выиграть ни один серьезный турнир мира.

У нашего хоккея величайшая история. Мы самая побеждающая держава, мы многократно становились лучшими в мире. Хотел бы поблагодарить Москомспорт и спортивный комплекс «Воробьевы горы» за организацию прекрасного хоккейного праздника. Потому что наши победы – это не просто славное наследие прошлых лет. Это мостик в будущее, пример для молодежи», – заявил Третьяк.

