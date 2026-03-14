  Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»

Президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался об инсталляции в честь вратаря на Воробьевых горах. Третьяк лично принял участие в торжественной церемонии открытия. 

«Воплощенный в скульптуре образ голкипера похож на меня. Но, конечно, он символизирует всех великих представителей русской вратарской школы. От Пучкова, который был лучшим в мире в 1950-х, и Коноваленко, на которого я мечтал быть похожим в детстве, до героев современного хоккейного поколения, которые показывали великолепную игру в свитере сборной и внесли огромный вклад в победы сборной России на Олимпиаде и чемпионатах мира.

Вратарь – настоящий защитник Отечества, ведь именно он творит подвиги на последнем рубеже. И без хорошей игры вратаря невозможно выиграть ни один серьезный турнир мира.

У нашего хоккея величайшая история. Мы самая побеждающая держава, мы многократно становились лучшими в мире. Хотел бы поблагодарить Москомспорт и спортивный комплекс «Воробьевы горы» за организацию прекрасного хоккейного праздника. Потому что наши победы – это не просто славное наследие прошлых лет. Это мостик в будущее, пример для молодежи», – заявил Третьяк. 

Фото: t.me/rusicehockey

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
Здравый смысл победили, все остальное второстепенно.
Если про здравый смысл , то кто же тогда нападающий ?
По здравому смыслу - тоже защитник получается !
Мы же никогда ни на кого не нападали !
Уже 4 года точечно уничтожаем нацизм......
Сколько ещё будем терять пацанов на Украине??????????
Cui prodest? Пока это приносит элитам стабильных доход - не закончится. Число долларовых миллиардеров в России с 2022 года увеличилось с 88 до 155.
И это печально........
И безумные амбиции Главшпана России.....
Чёрный вратарь...
Комментарий удален пользователем
Сложно сказать, уж очень немного матчей с Пучковым можно увидеть.
По природе - да, но технический и научный подход в эпоху Третьяка был на голову выше.
Мы когда-то были самой побеждающей державой. Как это не прискорбно.
Если вратарь - защитник отечества, то внучку Третьяка самое время продемонстрировать это на своем премере. Стране сейчас ох как герои нужны. Или он может быть защитником отечества только на блатном местечке в каком-нибудь Сочи/Куньлуне?
"инсталляция", конечно, просто рука-лицо... такое ощущение, что на конкурсе, если он был, стояла задача выбрать максимально кринжовый вариант
Опять ИИ выдал текст вместо Владика. Не может умный человек нести такую пургу.
Так то Гашек тоже вратарь
Материалы по теме
Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
вчера, 16:27Видео
Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»
вчера, 10:45
Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
вчера, 08:10
КХЛ. «Салават» примет «Шанхай», «Сочи» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск против «Локомотива»
13 минут назад
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
47 минут назадВидео
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
сегодня, 06:20Видео
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
сегодня, 05:42
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
сегодня, 05:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» проиграла «Рейнджерс», «Тампа» – «Каролине», «Питтсбург» одолел «Юту»
сегодня, 04:55
«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
сегодня, 04:50
Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»
сегодня, 04:20
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
1 минуту назад
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
14 минут назад
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
20 минут назад
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
28 минут назад
Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
сегодня, 08:55
Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»
сегодня, 08:44
Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
сегодня, 08:35
Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»
сегодня, 08:20
Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»
сегодня, 07:45
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
сегодня, 07:35
