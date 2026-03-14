Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, какие музыкальные жанры пользуются популярностью у хоккеистов бело-голубых в раздевалке.
«На то, что играет на аренах в паузах, я не обращаю внимание. На разминках можно обратить. Бывает, что-то прикольное может заиграть. Бодрит? Не усыпляет точно перед игрой!
А сам я слушаю панк-рок. У нас в раздевалке, например, играет все! Начиная от ретродискотеки до тяжелого метала», – сказал Ожиганов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Вспоминается анекдот.
Панк-группа объявила в газете о поиске гитариста. Приходят письма-заявки.
В одном чувак пишет, я фанат панка, уже год не мылся, ирокез 20 см, играю используя не больше пяти аккордов, это письмо пишу на бумаге, которой только что вытер жопу.
Ответ. - Ты классный парень, уже многого достиг, но тебе ещё расти и расти, пока ты нам не подходишь, панки жопу не вытирают))