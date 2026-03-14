Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»

Ожиганов рассказал, какую музыку слушают хоккеисты в раздевалке «Динамо».

Защитник московского «Динамо » Игорь Ожиганов рассказал, какие музыкальные жанры пользуются популярностью у хоккеистов бело-голубых в раздевалке.

«На то, что играет на аренах в паузах, я не обращаю внимание. На разминках можно обратить. Бывает, что-то прикольное может заиграть. Бодрит? Не усыпляет точно перед игрой!

А сам я слушаю панк-рок. У нас в раздевалке, например, играет все! Начиная от ретродискотеки до тяжелого метала», – сказал Ожиганов.