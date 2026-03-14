Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»

Черкас об Овечкине: потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что у капитана «Вашингтона » Александра Овечкина есть потенциал для участия в Олимпиаде в 2030 году в составе сборной России.

«В том состоянии, в котором он сейчас находится, думаю, потенциал у Овечкина на Олимпиаду-2030 есть. Не знаю, в каком статусе он туда поедет, но он точно может там быть», – заявил Черкас.

Роман Ротенберг: «Овечкин способен выиграть следующую Олимпиаду. Он может еще долго играть в НХЛ – у него есть желание, горят глаза»