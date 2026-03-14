Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина есть потенциал для участия в Олимпиаде в 2030 году в составе сборной России.
«В том состоянии, в котором он сейчас находится, думаю, потенциал у Овечкина на Олимпиаду-2030 есть. Не знаю, в каком статусе он туда поедет, но он точно может там быть», – заявил Черкас.
Роман Ротенберг: «Овечкин способен выиграть следующую Олимпиаду. Он может еще долго играть в НХЛ – у него есть желание, горят глаза»
господи, что вы несете?
В статусе почётного зрителя.. не более
Вот реально,спортс постоянно публикует интервью этого Чиркаша,он вообще кто? Бывший вратарь ска? Следующий вопрос - ска чего-то добивалось в его время,я так понимаю он в возрасте? Окей,тогда я бывший вратарь Молота,звоните мне,я вам такое расскажу,ахах
Играл вратарем в высшей лиге СССР при росте 170... Выиграл бронзу в 1987м
При росте 170 ? Ахаха,сразу видно,ты "спец" , в те времена такой рост наоборот,преимущества давал
Ну хорошшшш,выглядит как издёвка уже,ничего смешного
А обязательно мнение каждого маразматика публиковать?
В статусе талисмана
Маскота?
Он в прайме то, бесполезный был в сборной.
Потенциал у Ленина есть не знаю в каком статусе но он пока Лежит
Он живее всех живых! (Песня)
И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди
он и в лучшие годы в сборной пассажиром был, а уж в 44...
В 2050 ом ещё напишите !
