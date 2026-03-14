Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию

Третьяк участвовал в церемонии открытия инсталляции в свою честь в Москве.

Владислав Третьяк принял участие в церемонии открытия инсталляции в свою честь на Аллее спортивной славы на Воробьевых горах. Трехкратный олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА , а ныне президент ФХР лично перерезал красную ленту. Позднее Третьяк пообщался с воспитанниками московских детско-юношеских спортивных школ и провел автограф-сессию. Фото: t.me/rusicehockey