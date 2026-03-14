Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
Владислав Третьяк принял участие в церемонии открытия инсталляции в свою честь на Аллее спортивной славы на Воробьевых горах.
Трехкратный олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР лично перерезал красную ленту.
Позднее Третьяк пообщался с воспитанниками московских детско-юношеских спортивных школ и провел автограф-сессию.
Фото: t.me/rusicehockey
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
Но, и сам, разумеется, был игроком экстра-класса.
Только хороший спортсмен "не равно" хороший руководитель / функционер.
Да и человеческие качества вызывают сомнения, одно только включение внука в сборную четвёртым (!!!) вратарём чего стоит.