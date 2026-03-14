  • Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
10

Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над «Автомобилистом».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после победы над «Автомобилистом» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 3:0. 

– Хороший соперник, такие игры перед плей-офф важны, нужны. Довольны победой, хорошие голы забили, в обороне почистили, плотность выдержали, двигаемся дальше.

– Хорошо ваша команда играла на контратаках. От чего это зависело?

– Контратака зависит от многих вещей: как быстро шайбу заберешь, есть ли у тебя силы. Естественно, готовились к матчу, недавно играли, у ребят свежи воспоминания.

– В меньшинстве выходили два в ноль, но Карнаухов уехал на смену…

– Это зрелость игроков, которые понимают, что твой партнер в меньшинстве может и не забить, нужен свежий, кто бы оборонялся. Это командная работа, то, чему не научишь. Ты можешь объяснить, но только командные игроки это будут делать.

– На чем будете делать акцент в двух последних играх – на турнирных достижениях или подготовке к плей-офф?

– В регулярном сезоне нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф, разве что Кубок Континента. Хорошая команда против нас играла, следующий соперник за плей-офф рубится, это хорошие игры перед плей-офф, – сказал Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Подарок Никитину сделали- не дали Спронгу даже забить!
да вообще ПОЗОРИЩЕ! Смотрел в живую, пару моментов хороших 100 процентных было. А вообще не красиво! Могли бы последнюю домашнюю игру для зрителей сделать. А то 7 игр не не проигрывали , а тут капец . Второй период просто подарили . Да и посмотрити первую шайбу и всё ясно, просто продали матч .
Так все говорят, когда любимая команда проигрывает , сам так думал когда случались проигрыши , но потом приходило понимание, что в данный момент соперник был просто лучше , а бесконечных выигрышных серий не бывает. На мой субъективный взгляд Заварухин выбрал не много неправильную тактику , если в Москве он сыграл четко от обороны. то дома решил поддавить атакой и раскрылся ,Никитин таких вещей не прощает, а отыграть три шайбы у ЦСКА очень сложно , да еще в матче где все у них получается.
авто продался по им видно было как играют,не вполную силу
согласен полностью Шаров Саронг Денежкин Романцев Каштанов , остальных можно сказать не видно было. ну может немного Горбунов
Смотрел вживую,с первого ряда.Все по делу.ЦСКА был сильнее.
Разин: кубок континента - куиня из под ногтей
