Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после победы над «Автомобилистом» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
– Хороший соперник, такие игры перед плей-офф важны, нужны. Довольны победой, хорошие голы забили, в обороне почистили, плотность выдержали, двигаемся дальше.
– Хорошо ваша команда играла на контратаках. От чего это зависело?
– Контратака зависит от многих вещей: как быстро шайбу заберешь, есть ли у тебя силы. Естественно, готовились к матчу, недавно играли, у ребят свежи воспоминания.
– В меньшинстве выходили два в ноль, но Карнаухов уехал на смену…
– Это зрелость игроков, которые понимают, что твой партнер в меньшинстве может и не забить, нужен свежий, кто бы оборонялся. Это командная работа, то, чему не научишь. Ты можешь объяснить, но только командные игроки это будут делать.
– На чем будете делать акцент в двух последних играх – на турнирных достижениях или подготовке к плей-офф?
– В регулярном сезоне нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф, разве что Кубок Континента. Хорошая команда против нас играла, следующий соперник за плей-офф рубится, это хорошие игры перед плей-офф, – сказал Никитин.