  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
5

В ФХР намерены бороться за включение представителя в совет ИИХФ.

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов (ФХР) заявил, что в организации намерены бороться за включение российского представителя в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). 

Полугодовой конгресс ИИХФ, во время которого состоятся выборы руководства организации, состоится в октябре этого года. 

«Выборы будут на Тенерифе. Мы однозначно будем подавать свою кандидатуру в совет, будем бороться за место в нем. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов», – сказал Курбатов.

В нынешний совет с 2021 года входит специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
Дмитрий Курбатов
logoКХЛ
logoФХР
ТАСС
logoПавел Буре
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Включить представителя куда то там не получится, но отдохнуть на Тенерифе получится)
кто-то из северных хоккейных стран пролоббировал выборы на островах вечной весны. Красота!)
Ларионов: Тенерифе? Еду!
А почему не в Сибири, севере швеции, финки, Аляски?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
