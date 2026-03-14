ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»

В ФХР намерены бороться за включение представителя в совет ИИХФ.

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов (ФХР) заявил, что в организации намерены бороться за включение российского представителя в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ ).

Полугодовой конгресс ИИХФ, во время которого состоятся выборы руководства организации, состоится в октябре этого года.

«Выборы будут на Тенерифе. Мы однозначно будем подавать свою кандидатуру в совет, будем бороться за место в нем. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов», – сказал Курбатов.

В нынешний совет с 2021 года входит специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре .