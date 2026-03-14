Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Ротация состава была, хотели проверить всех парней, чтобы все были готовы к плей‑офф. Сегодня не хватило выигрыша единоборств не только в атаке, но и в обороне, где соперник контролировал шайбу.

В некоторых моментах мы были статистами, не напрягали их. То, что ЦСКА дал нам бросить, то и делали, на пятак не лезли, отсюда и такой счет на табло», – сказал Заварухин.