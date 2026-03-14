  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
2

Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ после окончания этого сезона.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года.

– У Овечкина 998 шайб, сможет выбить тысячу, на ваш взгляд?

– Конечно! 2 шайбы осталось, всего то. Александр способен на это.

– По общему количеству шайб за всю историю у Уэйна Гретцки – 1016. Как считаете, а до этой отметки Овечкин доберется?

– Вот здесь уже вряд ли. Матчей осталось мало, плюс надо учитывать результаты «Вашингтона» – если они попадут в плей-офф. Они же всегда на грани вальсируют. В матчах на вылет, конечно, еще можно будет забить, но будет сложно. Я не думаю, что Александр превзойдет этот рекорд.

Да ему это уже особо и не надо. Он уже все рекорды переписал и поставил свои. 1000 шайб выбьет и будет заканчивать.

– Считаете, что этот сезон последний для Александра в НХЛ?

– Думаю, да. Он уже все выиграл и все всем доказал, – сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».

Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
logoВладимир Крикунов
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Два величайших по представительству турнира - Кубок Канады и ОИ.
Играй, Саша, играй...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»
вчера, 09:23
Владимир Крикунов: «Овечкин физически-то еще мог бы играть, но он уже наигрался, мне кажется. Он очень долго в хоккее, сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет»
11 марта, 15:45
Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»
10 марта, 18:28Фото
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» принимает «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
вчера, 23:07Live
Гавриков забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У защитника «Рейнджерс» 29 очков в 66 играх
вчера, 22:53Видео
Овечкин без голов в 6-м матче подряд. У Александра 1 передача за это время и 51 очко в 68 играх сезона
вчера, 22:37
Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном» и не реализовал буллит в серии
вчера, 22:25
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
вчера, 21:28
41-летний Бернс провел 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
вчера, 21:14
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
вчера, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
вчера, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
вчера, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
вчера, 21:51
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
вчера, 20:43
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
вчера, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
вчера, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
вчера, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
вчера, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
вчера, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
вчера, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
вчера, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
вчера, 17:26
Рекомендуем