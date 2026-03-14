Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»

Крикунов об Овечкине в НХЛ: 1000 шайб выбьет и будет заканчивать.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ после окончания этого сезона.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона » рассчитан до 30 июня 2026 года.

– У Овечкина 998 шайб, сможет выбить тысячу, на ваш взгляд?

– Конечно! 2 шайбы осталось, всего то. Александр способен на это.

– По общему количеству шайб за всю историю у Уэйна Гретцки – 1016. Как считаете, а до этой отметки Овечкин доберется?

– Вот здесь уже вряд ли. Матчей осталось мало, плюс надо учитывать результаты «Вашингтона» – если они попадут в плей-офф. Они же всегда на грани вальсируют. В матчах на вылет, конечно, еще можно будет забить, но будет сложно. Я не думаю, что Александр превзойдет этот рекорд.

Да ему это уже особо и не надо. Он уже все рекорды переписал и поставил свои. 1000 шайб выбьет и будет заканчивать.

– Считаете, что этот сезон последний для Александра в НХЛ?

– Думаю, да. Он уже все выиграл и все всем доказал, – сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».

Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»