Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
3

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Михаил Шалагин побил рекорд Olimpbet ВХЛ по очкам за один регулярный чемпионат.

На счету 26-летнего игрока 70 (31+39) баллов в 58 матчах этого сезона. Он превзошел достижение Максима Кицына – 69 (39+30) очков в 53 матчах сезона‑2019/20.

Отметим, что свой рекорд Кицын также установил в составе «Металлурга».

«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ВХЛ
logoМихаил Шалагин
logoМаксим Кицын
logoКХЛ
logoМеталлург Нк
рекорды
logoВХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль Разину не подошёл в прошлом сезоне. Казалось, заиграет
Жаль Разину не подошёл в прошлом сезоне. Казалось, заиграет
Все-таки разница в уровне между КХЛ и ВХЛ - пропасть.
Достойный наследник.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
