Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20

Шалагин из новокузнецкого «Металлурга» побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку.

Форвард новокузнецкого «Металлурга» Михаил Шалагин побил рекорд Olimpbet ВХЛ по очкам за один регулярный чемпионат.

На счету 26-летнего игрока 70 (31+39) баллов в 58 матчах этого сезона. Он превзошел достижение Максима Кицына – 69 (39+30) очков в 53 матчах сезона‑2019/20.

Отметим, что свой рекорд Кицын также установил в составе «Металлурга ».

