ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ

ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в FONBET КХЛ.

ЦСКА оказался сильнее «Автомобилиста » (3:0) в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ. Голкипер армейцев Дмитрий Гамзин отразил все 20 бросков в створ ворот.

«Автомобилист» прервал серию из семи побед. Команда из Екатеринбурга занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 82 очка за 65 игр.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и закрепился на четвертой строчке таблицы Запада, имея в активе 82 балла после 66 игр.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях 16 марта с «Металлургом», ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».