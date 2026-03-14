  • ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ
ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ

ЦСКА оказался сильнее «Автомобилиста» (3:0) в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ. Голкипер армейцев Дмитрий Гамзин отразил все 20 бросков в створ ворот.

«Автомобилист» прервал серию из семи побед. Команда из Екатеринбурга занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 82 очка за 65 игр.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и закрепился на четвертой строчке таблицы Запада, имея в активе 82 балла после 66 игр.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях 16 марта с «Металлургом», ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
ну как там, много Спронг "приветов" передал Никитину?
Ну да, а что-то все про приветы замолчали.
Все по делу!
Согласен
согласен
Вот это молодцы так держать рвать всех подряд
согласен!
Для этого нужны немотивированные соперники, как вчера. А в ПО таких не ожидается.
Пожалуй, один из самых лучших матчей ЦСКА в этом сезоне. Еще и 3 забили… Невероятно
С одной стороны уверенная победа, каких давно не было. А с другой, Авто ротировал состав, ну и турнирные задачи решены у них все. В общем не совсем показательный матч получается.
