Индонезия и Сингапур из-за конфликта на Ближнем Востоке отказались от участия в 4-м дивизионе ЧМ. Турнир должен пройти в Кувейте в апреле

Индонезия и Сингапур из-за конфликта на Ближнем Востоке не сыграют на ЧМ.

Национальные федерации Индонезии и Сингапура отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в четвертом дивизионе. Правительства этих стран не рекомендовали поездки на Ближний Восток из-за продолжающегося военного конфликта США и Израиля с Ираном.

Турнир должен пройти с 12 по 18 апреля в столице Кувейта Эль-Кувейте. Шесть команд разделены на две группы: Армения, Кувейт и Малайзия в одной, Сингапур, Индонезия и Иран – в другой.

«Кувейтская сторона ответила, что как откроется аэропорт, они смогут всех принять. ИИХФ вчера написала, что по этому поводу будет срочное заседание и нам скажут о его итогах на следующей неделе.

Исходя из контекста, точно не сможет Иран, который и не участвовал в этом совещании. Индонезия и Сингапур говорят, что в такой ситуации не могут приехать по рекомендации властей своих стран.

С нашей стороны пока такого запрета нет. Есть только запрет в плане безопасности, а для этого нужно только трезвое понимание ситуации. Все равно там аэропорт пока закрыт: по нему три раза были нанесены удары, так что если сильно захочешь, то не полетишь.

Единственное, если только будет отсрочка чемпионата, к примеру, на май, то, может, все и полетят», – сообщил генеральный секретарь Армянской хоккейной федерации Арам Саргсян.

