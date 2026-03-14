  • Индонезия и Сингапур из-за конфликта на Ближнем Востоке отказались от участия в 4-м дивизионе ЧМ. Турнир должен пройти в Кувейте в апреле
Национальные федерации Индонезии и Сингапура отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в четвертом дивизионе. Правительства этих стран не рекомендовали поездки на Ближний Восток из-за продолжающегося военного конфликта США и Израиля с Ираном.

Турнир должен пройти с 12 по 18 апреля в столице Кувейта Эль-Кувейте. Шесть команд разделены на две группы: Армения, Кувейт и Малайзия в одной, Сингапур, Индонезия и Иран – в другой.

«Кувейтская сторона ответила, что как откроется аэропорт, они смогут всех принять. ИИХФ вчера написала, что по этому поводу будет срочное заседание и нам скажут о его итогах на следующей неделе.

Исходя из контекста, точно не сможет Иран, который и не участвовал в этом совещании. Индонезия и Сингапур говорят, что в такой ситуации не могут приехать по рекомендации властей своих стран.

С нашей стороны пока такого запрета нет. Есть только запрет в плане безопасности, а для этого нужно только трезвое понимание ситуации. Все равно там аэропорт пока закрыт: по нему три раза были нанесены удары, так что если сильно захочешь, то не полетишь.

Единственное, если только будет отсрочка чемпионата, к примеру, на май, то, может, все и полетят», – сообщил генеральный секретарь Армянской хоккейной федерации Арам Саргсян.

Козиолс о том, введет ли ИИХФ санкции против США: «У нас нет санкций ни против одной страны. По отношению к России есть решение по поводу безопасности проведения чемпионатов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Козиолс о том, введет ли ИИХФ санкции против США: «У нас нет санкций ни против одной страны. По отношению к России есть решение по поводу безопасности проведения чемпионатов»
12 марта, 19:19
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Я говорил: «Если нужна дополнительная безопасность, мы готовы заплатить. Пригоним бронированный автобус, наймем шведский ЧОП». Нет»
12 марта, 15:24
ИИХФ о проведении матчей низших дивизионов ЧМ в ОАЭ и Кувейте на фоне конфликта в Иране: «Следим за развитием событий. При необходимости сообщим о решениях или изменениях»
9 марта, 20:58
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» проиграл «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
4 минуты назадLive
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
23 минуты назад
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
36 минут назад
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
50 минут назад
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
59 минут назад
Броссо и Калинюк подрались в матче «Салавата» с «Шанхаем»
сегодня, 13:14Видео
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
сегодня, 13:00
Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»
сегодня, 12:57
Радулов об игре «Локомотива»: «Мы с Никитиным прошли вместе 4 года, это не сотрешь просто так. Хартли пришел со своим видением, доносит его до нас. Когда-то получается, когда-то нет»
сегодня, 12:33
Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде
сегодня, 12:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
7 минут назад
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
Доми сыграл 800-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 482 очка в регулярках
сегодня, 10:59
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
сегодня, 10:07
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
сегодня, 09:54
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
сегодня, 09:48
Рекомендуем