СКА – 1-й клуб в КХЛ с 700 победами в основное время. «Ак Барс» и ЦСКА делят второе место, «Металлург» и «Динамо» – в топ-5
СКА стал первым клубом в КХЛ с 700 победами в основное время.
Победа над «Северсталью» (5:0) стала 700-й для СКА в основное время матчей FONBET КХЛ. Это лучший показатель среди всех клубов лиги.
Отмечается, что 372 выигрыша приходятся на домашние встречи и 328 – на гостевые.
В топ-5 также входит «Динамо» Москва (597), «Металлург» (632), «Ак Барс» и ЦСКА (по 641 победе).
СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Ну, молодцы!