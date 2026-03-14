  • СКА – 1-й клуб в КХЛ с 700 победами в основное время. «Ак Барс» и ЦСКА делят второе место, «Металлург» и «Динамо» – в топ-5
СКА – 1-й клуб в КХЛ с 700 победами в основное время. «Ак Барс» и ЦСКА делят второе место, «Металлург» и «Динамо» – в топ-5

СКА стал первым клубом в КХЛ с 700 победами в основное время.

Победа над «Северсталью» (5:0) стала 700-й для СКА в основное время матчей FONBET КХЛ. Это лучший показатель среди всех клубов лиги.

Отмечается, что 372 выигрыша приходятся на домашние встречи и 328 – на гостевые.

В топ-5 также входит «Динамо» Москва (597), «Металлург» (632), «Ак Барс» и ЦСКА (по 641 победе).

СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
Ух ты! Как это они умудрились 😳
Ну, молодцы!
Ух ты! Как это они умудрились 😳 Ну, молодцы!
Даже не знаю, может за счёт безграничного бюджета и нескольких фармов внутри лиги?
Ух ты! Как это они умудрились 😳 Ну, молодцы!
Тогда у СКА, должно как минимум быть, четыре Кубка КХЛ. Кто будет проверять эту информацию? А Питерский клуб, ведь должен быть, хоть в чём то первый!))
это с какого года начали считать 700побед
это с какого года начали считать 700побед
Видимо, с сезона 2008/09, когда образовали КХЛ
СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ – больше всех в лиге. У ЦСКА – 657, у «Ак Барса» – 648, у «Металлурга» – 645
27 декабря 2025, 11:45
