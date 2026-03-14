СКА – 1-й клуб в КХЛ с 700 победами в основное время. «Ак Барс» и ЦСКА делят второе место, «Металлург» и «Динамо» – в топ-5

СКА стал первым клубом в КХЛ с 700 победами в основное время.

Победа над «Северсталью» (5:0) стала 700-й для СКА в основное время матчей FONBET КХЛ. Это лучший показатель среди всех клубов лиги.

Отмечается, что 372 выигрыша приходятся на домашние встречи и 328 – на гостевые.

В топ-5 также входит «Динамо » Москва (597), «Металлург » (632), «Ак Барс » и ЦСКА (по 641 победе).

СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м