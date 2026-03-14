Ротенберг об игре Демидова в дебютном сезоне в НХЛ: «С его потенциалом можно ожидать большего. Он точно будет приносить победы сборной на ОИ и ЧМ»

Ротенберг об игре Демидова в НХЛ: с его потенциалом можно ожидать большего.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением об игре Ивана Демидова за «Монреаль ».

20-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ. На его счету 51 (14+37) очко в 64 матчах при полезности «плюс 6» и 15:19 в среднем на льду.

– Демидов выбил 50-е очко в дебютном сезоне НХЛ. Как оцените игру Ивана?

– Честно, с его потенциалом можно ожидать большего. А потенциал у Ивана огромный. Демидов еще не показал там своего лучшего хоккея. Но вообще нас радует его игра, потому что это хоккеист сборной России, он один из тех игроков, которые точно сыграют за сборную на Олимпиадах и чемпионатах мира, и точно будет приносить победы сборной России.

– Реальна ли, на ваш взгляд, история, при которой Демидов получит «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ?

– Мы все понимаем, что, конечно, да. Он абсолютно точно будет добавлять. Иван уже освоился, чувствует себя более уверенно, у него огромный потенциал. Думаю, вещи, которые мы с ним обсуждали и тренировали, помогают ему сегодня и в будущем помогут. Он прошел сложный путь, и надо отметить его детских тренеров, я с ними общаюсь.

У нас в академии хоккея «Красная Машина» работает его детский тренер Павел Левашов, мы с ним обсуждаем те процессы, которые Павел запустил. Этот результат – совместная работа детских тренеров. И тренеров, которые работают в КХЛ и сборной России.

Важно отмечать детских тренеров, которые воспитали этих ребят, проделали огромную работу, вложили в игроков самое важное. Это очень сложный путь, в том числе и работа с родителями и ответственность каждого детского тренера, – сказал Ротенберг.

Демидов не станет лучшим новичком НХЛ, но его первый сезон – это топ-уровень