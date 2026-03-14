Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту. У него 300 очков в 345 матчах за клуб (Пьер ЛеБрюн)

Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна , нападающий «Баффало » Алекс Так запрашивает более 10 млн долларов в год по новому контракту. Стороны продолжают переговоры.

Действующее соглашение 29-летнего форварда со средней годовой зарплатой 4,75 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

Так провел пять сезонов в составе «Сэйбрс» и набрал 300 (134+166) очков в 345 матчах при полезности «плюс 54». В этом регулярном чемпионате на его счету 57 (28+29) баллов за 64 игры.

Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)