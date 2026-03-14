  Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту. У него 300 очков в 345 матчах за клуб (Пьер ЛеБрюн)
Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту. У него 300 очков в 345 матчах за клуб (Пьер ЛеБрюн)

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, нападающий «Баффало» Алекс Так запрашивает более 10 млн долларов в год по новому контракту. Стороны продолжают переговоры.

Действующее соглашение 29-летнего форварда со средней годовой зарплатой 4,75 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

Так провел пять сезонов в составе «Сэйбрс» и набрал 300 (134+166) очков в 345 матчах при полезности «плюс 54». В этом регулярном чемпионате на его счету 57 (28+29) баллов за 64 игры.

Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
На 10 он не играет
8-8,5 млн на 8 лет и по рукам ))
Если на 9 млн сторгуются, то хорошо будет. Рынок совершенно дурной.
Согласен
Но 10 дорого для него как не крути. Да и даже как будто на 8 лет даже если по 9млн платить. Не нравится его отношение, два матча играет два не видно и не слышно
Нестабилен, да и не топ, как ни крути.
Пользуется случаем, что команда на ходу, и под шумок оторвать последний большой контракт. Я думаю, переговоры будут непростыми, выйти на 8 в год с кэпхитом 10-11, и по рукам.
Вот так так! )
Марченко сейчас на таком уровне.
Можно посылать на другие 3 буквы.
В целом, в целом… 10 если года на 3-4, то может быть и да) Но Таку уже надо какой-то долгосрочный просить. Думаю 8 на лет 6-7 Баффало может дать
Очков столько же почти, как у 40летного Ови ))) а чел просит 10+лямов
Он же не виноват что Кэмпе столько же получил. А что стиль игры что статистика у них почти одинаковая
Игроки разного плана, Так - двусторонний и мастер меньшинства.
И счас бы новые контракты мерить по контракту Овечкина... Тогда уж надо сравнивать с контрактом Капризова. Именно после этого неадекватного подписания зарплаты скакнули вверх. В прошлом сезоне в слухах по Таку были суммы на уровне 7-8 млн в зависимости от команды.
Там Томпсон играет на долгосрочных семи.
Это будет оскорбление для него отвалить Таку этому десять
Игрок с набором ценных скиллов и качеств, но 10,0+ на 8 лет - это авантюра. Спокойно можно дать 10,5 млн на 4 года, но точно не на запрашиваей срок. В чём то придётся ужаться
А свободные агенты нхл в этом году на сколько лет максимум могут подписать контракт после 1 июля?
На 7 лет. На 8 можно до окончания сезона
Материалы по теме
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
12 марта, 21:24
«Баффало» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Тампу» (8:7). Команда Раффа вышла на 1-е место в дивизионе, обогнав «Лайтнинг»
9 марта, 03:15
В НХЛ сделали 30 хет-триков в январе – новый рекорд для одного месяца. Превзойден результат декабря 1985 года
30 января, 12:25
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» уступил «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
1 минуту назадLive
Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»
3 минуты назад
«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)
36 минут назад
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
42 минуты назад
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»
сегодня, 14:55
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
сегодня, 14:45
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
сегодня, 13:56
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
сегодня, 13:43
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
сегодня, 13:29
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
сегодня, 13:20
Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»
17 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Амуром»: «Вопросов к пацанам нет – они бьются, головой прыгают под шайбу. 5 игр за 7 дней – непростой график, есть переутомление»
28 минут назад
Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»
56 минут назад
Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24
сегодня, 14:29
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
сегодня, 14:12
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
