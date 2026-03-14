Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту. У него 300 очков в 345 матчах за клуб (Пьер ЛеБрюн)
Форвард «Баффало» Так хочет 10+ млн долларов в год по новому контракту.
По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, нападающий «Баффало» Алекс Так запрашивает более 10 млн долларов в год по новому контракту. Стороны продолжают переговоры.
Действующее соглашение 29-летнего форварда со средней годовой зарплатой 4,75 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.
Так провел пять сезонов в составе «Сэйбрс» и набрал 300 (134+166) очков в 345 матчах при полезности «плюс 54». В этом регулярном чемпионате на его счету 57 (28+29) баллов за 64 игры.
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
8-8,5 млн на 8 лет и по рукам ))
Но 10 дорого для него как не крути. Да и даже как будто на 8 лет даже если по 9млн платить. Не нравится его отношение, два матча играет два не видно и не слышно
Пользуется случаем, что команда на ходу, и под шумок оторвать последний большой контракт. Я думаю, переговоры будут непростыми, выйти на 8 в год с кэпхитом 10-11, и по рукам.
И счас бы новые контракты мерить по контракту Овечкина... Тогда уж надо сравнивать с контрактом Капризова. Именно после этого неадекватного подписания зарплаты скакнули вверх. В прошлом сезоне в слухах по Таку были суммы на уровне 7-8 млн в зависимости от команды.
Это будет оскорбление для него отвалить Таку этому десять