Панарин о предстоящем матче с «Рейнджерс»: «Надеялся, это случится в следующем сезоне. Уверен, что буду нервничать – это повлияет на мою игру»

Панарин о матче с «Рейнджерс»: надеялся, что это случится в следующем сезоне.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин поделился мнением о предстоящем гостевом матче с «Рейнджерс » в регулярном чемпионате НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка обменял 34-летнего россиянина в «Кингс» по ходу этого сезона.

«Надеялся, что это случится в следующем сезоне, но мне придется справляться с этим довольно скоро.

Постараюсь быть более расслабленным, но уверен, что буду нервничать, и это повлияет на мою игру. Постараюсь быть умнее в этом плане. Конечно, буду рад видеть болельщиков.

Уверен, что у меня будет ностальгия в следующем году. Сейчас еще слишком рано. Ощущается так, будто я только что вернулся с выездной серии», – сказал Панарин.

