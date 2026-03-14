Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»

Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о фаворитах предстоящего Кубка Гагарина.

«Любая команда может выстрелить в плей-офф. Опять же, зависит от того, в каком состоянии клубы подходят. Грубо говоря, у не фаворита в топовой форме больше шансов, чем у фаворита в плохой форме.

Понятно, что «Металлург » и «Локомотив » – фавориты, но не удивлюсь, если и ЦСКА далеко пройдет. Хотя, конечно, смотреть на их хоккей тяжело, но у них такой подход», – сказал Вайсфельд.

