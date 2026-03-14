Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й

Роман Канцеров – 10-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN.

Журналист TSN Крэйг Баттон составил рейтинг хоккеистов, еще не играющих на постоянной основе в НХЛ, но права на которых закреплены за определенными клубами.

Список возглавил 19-летний форвард Тидж Игинла, сын экс-нападающего клубов НХЛ Джерома Игинлы . Он был задрафтован «Ютой» в 2024 году.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. н Тидж Игинла , «Юта» (сейчас играет в WHL);

2. н Антон Фрондель , «Чикаго» (SHL);

3. н Портер Мартон , «Филадельфия» (NCAA);

4. н Илья Протас , «Вашингтон» (АХЛ);

5. в Трей Августин , «Детройт» (NCAA);

6. н Майкл Хейдж , «Монреаль» (NCAA);

7. з Коул Хатсон , «Вашингтон» (NCAA);

8. н Брэди Мартин , «Нэшвилл» (OHL);

9. н Калеб Денуайе , «Юта» (QMJHL);

10. н Роман Канцеров, «Чикаго» («Металлург», КХЛ);

...12. в Сергей Мурашов, «Питтсбург» (АХЛ);

...14. н Егор Сурин, «Нэшвилл» («Локомотив», КХЛ);

...16. н Игорь Чернышов, «Сан-Хосе» (АХЛ);

...20. н Александр Жаровский, «Монреаль» («Салават Юлаев», КХЛ);

...22. з Дмитрий Симашев, «Юта» (АХЛ).