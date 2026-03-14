  • Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й
Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й

Журналист TSN Крэйг Баттон составил рейтинг хоккеистов, еще не играющих на постоянной основе в НХЛ, но права на которых закреплены за определенными клубами.

Список возглавил 19-летний форвард Тидж Игинла, сын экс-нападающего клубов НХЛ Джерома Игинлы. Он был задрафтован «Ютой» в 2024 году.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. н Тидж Игинла, «Юта» (сейчас играет в WHL);

2. н Антон Фрондель, «Чикаго» (SHL);

3. н Портер Мартон, «Филадельфия» (NCAA);

4. н Илья Протас, «Вашингтон» (АХЛ);

5. в Трей Августин, «Детройт» (NCAA);

6. н Майкл Хейдж, «Монреаль» (NCAA);

7. з Коул Хатсон, «Вашингтон» (NCAA);

8. н Брэди Мартин, «Нэшвилл» (OHL);

9. н Калеб Денуайе, «Юта» (QMJHL);

10. н Роман Канцеров, «Чикаго» («Металлург», КХЛ);

...12. в Сергей Мурашов, «Питтсбург» (АХЛ);

...14. н Егор Сурин, «Нэшвилл» («Локомотив», КХЛ);

...16. н Игорь Чернышов, «Сан-Хосе» (АХЛ);

...20. н Александр Жаровский, «Монреаль» («Салават Юлаев», КХЛ);

...22. з Дмитрий Симашев, «Юта» (АХЛ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
А где Иван Рябкин, который лучший во всей CHL по количеству очков за матч = 2,17 ???
У Игинлы меньше 2-х очков за матч (1,93) К тому же Игинла на год старше, чем Рябкин.
Ответ progexpNN
Рябкин сезон 25/26, 43 игры в 2х лигах, 46 очков.
Очередной ничего не значащий рейтинг от Баттона...
Правда, не такой фантастический, как его преддрафтовые рейтинги.
Без всякой зависти, но мужик хорошо устроился. Когда то был более-менее адекватный эксперт, но с тех пор... просто живет за счёт прошлого, постоянно неся всякую пургу. И ведь он далеко не один такой.
Ответ progexpNN
Точно. То ли дело местные диванные эксперты со спортасру.
Сколько у Юты талантливой молодежи однако
Ответ Matador
У Юты, в этом списке, 4 игрока. Столько же у Детройта, Монреаля и Сан-Хосе.
Ответ progexpNN
Во-первых, и что? А во-вторых, а в 10-ке и 20-ке сколько? И не будем забывать что уже сейчас уверенно играют Гюнтер и Кули, а есть ещё например Бут. К чему ваш пост? Я про Сан-Хосе и Монреаль ничего не писал, хотя у них тоже прекрасная молодежь, причем многие уже давно и уверенно играют в основе.
Бучельников после нового контракта с ЦСКА выпал из подобных рейтингов
Есть толковые центры среди россиян?
Если кто-нибудь в курсе,напишите, пж.
Спасибо.
