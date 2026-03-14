Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й
Журналист TSN Крэйг Баттон составил рейтинг хоккеистов, еще не играющих на постоянной основе в НХЛ, но права на которых закреплены за определенными клубами.
Список возглавил 19-летний форвард Тидж Игинла, сын экс-нападающего клубов НХЛ Джерома Игинлы. Он был задрафтован «Ютой» в 2024 году.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. н Тидж Игинла, «Юта» (сейчас играет в WHL);
2. н Антон Фрондель, «Чикаго» (SHL);
3. н Портер Мартон, «Филадельфия» (NCAA);
4. н Илья Протас, «Вашингтон» (АХЛ);
5. в Трей Августин, «Детройт» (NCAA);
6. н Майкл Хейдж, «Монреаль» (NCAA);
7. з Коул Хатсон, «Вашингтон» (NCAA);
8. н Брэди Мартин, «Нэшвилл» (OHL);
9. н Калеб Денуайе, «Юта» (QMJHL);
10. н Роман Канцеров, «Чикаго» («Металлург», КХЛ);
...12. в Сергей Мурашов, «Питтсбург» (АХЛ);
...14. н Егор Сурин, «Нэшвилл» («Локомотив», КХЛ);
...16. н Игорь Чернышов, «Сан-Хосе» (АХЛ);
...20. н Александр Жаровский, «Монреаль» («Салават Юлаев», КХЛ);
...22. з Дмитрий Симашев, «Юта» (АХЛ).
У Игинлы меньше 2-х очков за матч (1,93) К тому же Игинла на год старше, чем Рябкин.
Правда, не такой фантастический, как его преддрафтовые рейтинги.
Без всякой зависти, но мужик хорошо устроился. Когда то был более-менее адекватный эксперт, но с тех пор... просто живет за счёт прошлого, постоянно неся всякую пургу. И ведь он далеко не один такой.
