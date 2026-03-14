  • Форвард «Сочи» Биттен: «Канада – очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле. За обед отдаю смешные деньги – хороший стейк здесь стоит в 2-3 раза меньше»
Форвард «Сочи» Биттен: «Канада – очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле. За обед отдаю смешные деньги – хороший стейк здесь стоит в 2-3 раза меньше»

Нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнил стоимость жизни в России и Канаде. 27-летний игрок проводит второй сезон в FONBET КХЛ.

«Канада – очень дорогая страна. В России гораздо дешевле жить, чем в Канаде. Недвижимость, автомобили по стоимости значительно выше.

Цены на продукты сложно сравнить, но хороший стейк в России стоит дешевле в 2-3 раза, как и вся еда в ресторанах. За обед здесь я отдаю смешные деньги», – сказал Биттен.

Форвард «Ак Барса» Тодд об РФ: «Удивлен, насколько здесь все дешевле, чем в Канаде, такси за два доллара! Качество еды невероятное, размер порций нормальный, соли меньше добавляют»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Зашел на какой-то канадский сайт...новая мазда сх-70 39тысяч 400 долларов...В России от 10 миллионов 900тысяч рублей...
Если это дешевле,то я Владимир Путин.
Ответ Сергей Круг
ты бы хоть к одной валюте привел чтоль
Ответ Сергей Круг
А что по китайским авто
Его б на местную зарплату 50-60 тыр.посадить, как бы он запел...
Ответ Рауль Сабирьян
заел
Ответ Pink Floyd1276
заесть не хватило бы
Да дорогая. Но и зарплаты несоизмеримо выше.
Ответ Bat Stef
Факт.Люди в регионах за 35-45 работают(437-562 доллара)-в Канаде за эти деньги,уборщица даже не пойдёт!
Ответ Евгений Цыбулин
Комментарий скрыт
Повезло Биттену. Стейки каждый день кушает
Ответ Рубин2003
Это ж хоккеист, он огромную пользу приносит, например, в общепит вкладывается, стейкопром
Ребят, да тут всё гораздо проще. Просто в Канаде Биттен не хоккеист, вот и всё. Там его зарплату получает хороший слесарь.
пусть расскажет, в Канаде тоже клубы бюджетные есть?
Например вы можете купить дом в калгари площадью 200 м.кв по цене панельки в москве ~25млн рублей
Ответ unbelievable
И какие то ........ тебе минус поставили.
Ответ unbelievable
Дом ещё содержать надо и думаю сильно дороже, чем у нас. А так т в Казини можно дом дешевле купить, чем панельку в Москве
Только у нас гречу с пельменями наворачивают и дома. А хороший стейк - это шото на богатом.
Он чо жрать сюда приехал?
Ну все. Сейчас все канадцы и американцы в Россию ломанутся. Жизнь в раю
Материалы по теме
Защитник «Авангарда» Лажуа о еде в России: «Татарские треугольники невероятны. Иногда ем борщ, очень нравится куриный шашлык – знаю, что это не совсем русское блюдо»
8 марта, 12:08
Барак о Магнитогорске: «До арены всего 15 минут – намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением. Запомнился металлургический комбинат – я поражен, как работают люди»
2 марта, 13:53
Защитник «Металлурга» Яковлев о прошлом сезоне: «Сделал правильные выводы, скинул больше 6 кг. Убрал кое-какие продукты, сладкое и все. Это работает»
2 марта, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
Радулов об игре «Локомотива»: «Мы с Никитиным прошли вместе 4 года, это не сотрешь просто так. Хартли пришел со своим видением, доносит его до нас. Когда-то получается, когда-то нет»
18 минут назад
Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде
26 минут назадВидео
КХЛ. «Сочи» играет с «Амуром», «Салават» принимает «Шанхай», «Динамо» Минск против «Локомотива»
46 минут назадLive
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
51 минуту назад
Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра. У него 916 баллов в 1145 играх
52 минуты назад
Радулов о продолжении карьеры в сезоне-2027/28: «В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре»
сегодня, 11:46
РУСАДА проверило на допинг Морозова, Коростелева, Галиева и еще 20 игроков КХЛ в феврале
сегодня, 10:48
Эллиотт Фридман: «Торонто» и Мэттьюс надеются, что ему не понадобится операция. Они узнают через неделю-две, наверное. Сейчас нет опасений, что это отразится на следующем сезоне»
сегодня, 10:36
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
сегодня, 09:21Видео
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
2 минуты назад
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
9 минут назад
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
59 минут назад
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
Доми сыграл 800-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 482 очка в регулярках
сегодня, 10:59
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
сегодня, 10:07
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
сегодня, 09:54
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
сегодня, 09:48
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
сегодня, 09:40
Рекомендуем