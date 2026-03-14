Форвард «Сочи» Биттен: Канада – очень дорогая страна, в России гораздо дешевле.

Нападающий «Сочи » Уилл Биттен сравнил стоимость жизни в России и Канаде. 27-летний игрок проводит второй сезон в FONBET КХЛ.

«Канада – очень дорогая страна. В России гораздо дешевле жить, чем в Канаде. Недвижимость, автомобили по стоимости значительно выше.

Цены на продукты сложно сравнить, но хороший стейк в России стоит дешевле в 2-3 раза, как и вся еда в ресторанах. За обед здесь я отдаю смешные деньги», – сказал Биттен.

