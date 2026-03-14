  • Форвард «Тампы» Гонсалвеш: «Кучеров не получает заслуженного признания – он лучший игрок НХЛ»
10

Нападающий «Тампы» Гейдж Гонсалвеш назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в НХЛ.

В этом регулярном чемпионате российский форвард набрал 106 (34+72) очков в 60 матчах при полезности «плюс 35».

«Вероятно, он не получает того признания, которого заслуживает. Он лучший игрок в лиге», – сказал Гонсалвеш.

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Никита просто не сильно медийный поэтому, те кто знают хоккей знают что он супер топ. Зал славы уже сейчас может его туда вписывать, выиграл в НХЛ все что можно, единственный игрок который мог состязаться с Макдэвидом в пиковые годы в плане очков даже. И даже сейчас дает конкуренцию как и Маккиннон в том числе
Коня и Ришара не выигрывал пока Никита, у МакДи кстати они есть. А так, Коннор лучший центр, а Никита лучший вингер современного НХЛ.
Да, все по делу и так и есть - Никита лучший вингер современной НХЛ уже больше 5 лет точно
о, очередной рождённый ресурсом ноунейм)
да ещё такой пафосный никнейм Минотавр Кавказ...
Да! Вот так новость! Вот ещё...

Форвард «Колорадо» Келли: «МакКиннон не получает заслуженного признания – он лучший игрок НХЛ»
Ага, не получает.😄😄😄🤣🤣🤣
