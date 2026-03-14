Форвард «Тампы» Гонсалвеш: «Кучеров не получает заслуженного признания – он лучший игрок НХЛ»
Нападающий «Тампы» Гейдж Гонсалвеш назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в НХЛ.
В этом регулярном чемпионате российский форвард набрал 106 (34+72) очков в 60 матчах при полезности «плюс 35».
«Вероятно, он не получает того признания, которого заслуживает. Он лучший игрок в лиге», – сказал Гонсалвеш.
Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
