Роман Ротенберг: «Овечкин способен выиграть следующую Олимпиаду. Он может еще долго играть в НХЛ – у него есть желание, горят глаза»

Роман Ротенберг: Овечкин способен выиграть следующую Олимпиаду.

Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг считает, что Александр Овечкин может сыграть на следующей Олимпиаде.

Зимние Игры-2030 пройдут во Франции. Овечкину будет 44 года.

– Учитывая обстановку в «Вашингтоне», ждете Овечкина в КХЛ?

– Тут нужно обратиться к самому Александру, но я летом видел, как он играет, имел честь выходить с ним на лед, спасибо огромное Саше за приглашение на гала-матч, потренировался с его талантливыми сыновьями. Но думаю, Саша сам знает ответ на этот вопрос, он может еще долго играть в НХЛ, но это как он сам решит.

Интуитивно я чувствую, что Овечкин хочет побить все рекорды, и потом подумает о возвращении в КХЛ. У него есть желание, горят глаза. Главное, чтобы у ребят горели глаза, и пока у Саши горят глаза, он вправе сам решать, где продолжит карьеру.

– Как считаете, сможем ли мы увидеть Овечкина на Олимпиаде 2030 года? Все-таки гештальт Олимпийского золота у Александра до сих пор не закрыт.

– Абсолютно точно – Саша способен выиграть следующую Олимпиаду, – сказал Ротенберг.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 67 матчей и набрал 51 (24+27) очко при полезности «минус 5» и 17:40 в среднем на льду.

Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»