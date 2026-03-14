  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
36

Роман Ротенберг: «Овечкин способен выиграть следующую Олимпиаду. Он может еще долго играть в НХЛ – у него есть желание, горят глаза»

Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг считает, что Александр Овечкин может сыграть на следующей Олимпиаде.

Зимние Игры-2030 пройдут во Франции. Овечкину будет 44 года.

– Учитывая обстановку в «Вашингтоне», ждете Овечкина в КХЛ?

– Тут нужно обратиться к самому Александру, но я летом видел, как он играет, имел честь выходить с ним на лед, спасибо огромное Саше за приглашение на гала-матч, потренировался с его талантливыми сыновьями. Но думаю, Саша сам знает ответ на этот вопрос, он может еще долго играть в НХЛ, но это как он сам решит.

Интуитивно я чувствую, что Овечкин хочет побить все рекорды, и потом подумает о возвращении в КХЛ. У него есть желание, горят глаза. Главное, чтобы у ребят горели глаза, и пока у Саши горят глаза, он вправе сам решать, где продолжит карьеру.

– Как считаете, сможем ли мы увидеть Овечкина на Олимпиаде 2030 года? Все-таки гештальт Олимпийского золота у Александра до сих пор не закрыт.

– Абсолютно точно – Саша способен выиграть следующую Олимпиаду, – сказал Ротенберг.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 67 матчей и набрал 51 (24+27) очко при полезности «минус 5» и 17:40 в среднем на льду.

Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Олимпиада-2030
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoРоман Ротенберг
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoКХЛ
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно может, ещё и Третьяк на ворота встанет если что, возраст же маразму не проблема.
Там ещё половина совета директоров КХЛ и ФХР живы, могут сыграть.
А по факту, вы сначала на олимпиаду попадите. Не удивлюсь, что если случится чудо и допустят, придётся отбираться из второй третьей группы )))
Овечкин уже в следующем. сезоне коньки на гвоздь повесит.
Он уже в этом их повесил)
Щас скорин и turboX прибегут. Расскажут тебе что-почём. )
Овечкин бедолага в шоке, когда такое читает. Пропагандисты хотят, чтобы он помер на льду). Ну какая Олимпиада? Во первых, не допустят. Во вторых, Овечкин стар. Суперстар). И не от слова "звезда").
Что же у вас в голове, господа Ротенберг, Фетисов и Ко? Да Вини-Пух по сравнению с вами гений. Он хотя бы имел представление о цвете неба и туч.
Винни-пух, в отличии от… признавал что у него в голове опилки
Я это и имел ввиду:)
Олимпиада-2030 - Ягр против Овечкина
Ягр сейчас в сравнении с Ови носится по площадке🤣🤣🤣🤣✌️
В пивной то лиге?)
В 2030 году вряд ли, из-за ежедневных разгромов канадцев, американцев и прочих шведов нас не допустят, а в 2034 наверняка.
Я даже не уверен, что в Ови-тредах бесит сильнее: тупой хейт или вот такое славословие про способность еще восемь олимпиад выиграть.
я Александру желаю только успехов, но к такому прямо противно присоединяться.
Алло, следующая Олимпиада будет через 4 года, албанский математик... Генменеджером он ее способен выиграть, если только, если только повезет ехать туда без Ротенберга.
Спасибо Ови за эти 20 лет, которые я за ним слежу. Но, пора бы и следующему поколению наших суперзвезд появиться. Пока, вроде, глухо. При всем уважении к Демидову - Мичкрву на нексванов они не тянут. Достаточно вспомнить дебют Малыча и Ови и сравнить с ними. Ну, будем ждать, что делать.
Ну если только по настольному хоккею
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
