Генменеджер «Анахайма» о переходе Карлсона: «Вашингтон» спросил, заинтересованы ли мы. Я раньше не думал об этом варианте – Джон был с ними долгое время»

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик поделился мнением об переходе в «Дакс» Джона Карлсона.

«Вашингтон» обменял защитника на дедлайне, получив за него пики 1-го и 3-го раунда драфта НХЛ. Карлсон провел за «Кэпиталс» 17 сезонов и 1143 матча в регулярках НХЛ.

«Я раньше не думал об этом варианте, просто потому что Джон долгое время был в «Вашингтоне».

Это было одно из многих совещаний между генеральными менеджерами, где мы обсуждали множество вещей и рассказывали друг другу, что пытаемся сделать, чтобы помочь нашим командам улучшить результаты. И тут они упомянули его имя. Они спросили, заинтересованы ли мы в Джоне Карлсоне», – сказал Вербик.

Он добавил, что изучит возможность продления контракта с 36-летним защитником после окончания сезона.

«Думаю, ответ – да. Но у меня есть другие хоккеисты, выходящие на рынок, есть ограниченно свободные агенты. Наш настрой такой: «Давайте просто попадем в плей-офф». Все остальное само собой уладится в подходящее время.

Мы сосредоточены на играх», – добавил генеральный менеджер «Анахайма».

Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: «Отличные игроки, но им уже за 30. Нужно передать эстафету молодым в какой-то момент»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Короче другими словами Вербик сам прихирел, что "Вашики" внезапно взяли и предложили забрать свою легенду, которая как сам Вербик думал неприкосновенная.
