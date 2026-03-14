Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»
Агент Джадд Молдавер, представляющий интересы Остона Мэттьюса, прокомментировал решение департамента безопасности игроков НХЛ о дисквалификации Радко Гудаса на 5 матчей.
Защитник «Анахайма» нанес капитану «Торонто» удар коленом в колено во время матча регулярного чемпионата. У Мэттьюса диагностировали разрыв связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. Он досрочно завершил сезон.
«Учитывая очевидную серьезность произошедшего, я разочарован и шокирован решением лиги. Телефонное слушание и отстранение 5 игр – это смешно и нелепо.
Хотя процедура прописана в коллективном договоре, такое наказание абсурдно. Решение приводит к дальнейшей потере доверия к дисциплинарному процессу для всех игроков.
Игроки и болельщики заслуживают лучшего. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен», – сказал Молдавер.
В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка при полезности «минус 4».
Точнее, её отсутствие. Капитану и главной звезде в открытую вынесли колено, а они сделали вид, будто всё норм, «бывает»
А третье и четвертое звено выигрывают Кубки. Но и они тут не при чем, Гудас это капитан Дакс и первый их защитник.
Учи матчасть.
А то, что он первый защитник тоже не даёт оснований / права идти в отбор, выставив колено вперёд.
Кросби сейчас реально и закончить играть может. И на кого тогда смотреть, если звёзд будут так безнаказанно ломать?