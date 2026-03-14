Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»

Агент Мэттьюса об отстранении Гудаса на 5 матчей: нелепое и смешное наказание.

Агент Джадд Молдавер, представляющий интересы Остона Мэттьюса , прокомментировал решение департамента безопасности игроков НХЛ о дисквалификации Радко Гудаса на 5 матчей.

Защитник «Анахайма » нанес капитану «Торонто » удар коленом в колено во время матча регулярного чемпионата. У Мэттьюса диагностировали разрыв связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. Он досрочно завершил сезон.

«Учитывая очевидную серьезность произошедшего, я разочарован и шокирован решением лиги. Телефонное слушание и отстранение 5 игр – это смешно и нелепо.

Хотя процедура прописана в коллективном договоре, такое наказание абсурдно. Решение приводит к дальнейшей потере доверия к дисциплинарному процессу для всех игроков.

Игроки и болельщики заслуживают лучшего. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен», – сказал Молдавер.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка при полезности «минус 4».

