  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»
8

Агент Мэттьюса о дисквалификации Гудаса на 5 матчей: «Нелепое и смешное наказание. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен»

Агент Мэттьюса об отстранении Гудаса на 5 матчей: нелепое и смешное наказание.

Агент Джадд Молдавер, представляющий интересы Остона Мэттьюса, прокомментировал решение департамента безопасности игроков НХЛ о дисквалификации Радко Гудаса на 5 матчей.

Защитник «Анахайма» нанес капитану «Торонто» удар коленом в колено во время матча регулярного чемпионата. У Мэттьюса диагностировали разрыв связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. Он досрочно завершил сезон.

«Учитывая очевидную серьезность произошедшего, я разочарован и шокирован решением лиги. Телефонное слушание и отстранение 5 игр – это смешно и нелепо.

Хотя процедура прописана в коллективном договоре, такое наказание абсурдно. Решение приводит к дальнейшей потере доверия к дисциплинарному процессу для всех игроков.

Игроки и болельщики заслуживают лучшего. Департамент безопасности игроков должен быть отстранен», – сказал Молдавер.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка при полезности «минус 4».

🚑 Мэттьюс выбыл до конца сезона! Гудас сломал второго капитана за месяц

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoОстон Мэттьюс
logoАнахайм
logoРадко Гудас
logoНХЛ
logoТоронто
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё более нелепой и смешной была реакция игроков Торонто на этот инцидент
Точнее, её отсутствие. Капитану и главной звезде в открытую вынесли колено, а они сделали вид, будто всё норм, «бывает»
Ответ Maxim Shumov
Ещё более нелепой и смешной была реакция игроков Торонто на этот инцидент Точнее, её отсутствие. Капитану и главной звезде в открытую вынесли колено, а они сделали вид, будто всё норм, «бывает»
"Торонто" известные кексики. Раз даже Беруби ничего не может с ними поделать.
Адекватное наказание. Если наказывать строже, то это не 6 и не 10 матчей, а 20-25. Но для этого НХЛ должа революционно измениться! Признать что защитник на пятаке, обязан пропустить форварда к воротам, если не может чисто сыграть в отборе. Это изменение философии лиги и самой игры. Допустим брутальнейшая НФЛ к этому пришла, квотербеков можно только гладить, а бить нельзя, ведь они главный актив. В регби тоже нельзя жёстко захватывать, сразу удалят. НХЛ последний бастион, но и он скоро падёт. Еще одна две таких травмы и всё будет решено. Думаю если бы Остона сломали в начале сезона, а не на излете без надежд на плей офф, могли и сейчас решиться на кардинальные изменения.
В случае предумышленного нанесения травмы (а Гудас шёл выставив колено), было бы правильно дисквалифицировать до тех пор, пока не играет пострадавший.
Согласен! Наказание должно бвть адекватным нанесенной трамве. На сколько выбыл игрок, столько и начальная часть наказание + еще наказание за данный поступок! Например удержанием суммы необходимой на лечение и реабилитацию и суммы контракта, за период травмы у получившего травму игрока. Чем звездней игрок, тем жирнее контракт. Вот и думайте третье и четвертое звено, на что идете сами, или по просьбе своего тренера.
Ответ ВИхрь
Согласен! Наказание должно бвть адекватным нанесенной трамве. На сколько выбыл игрок, столько и начальная часть наказание + еще наказание за данный поступок! Например удержанием суммы необходимой на лечение и реабилитацию и суммы контракта, за период травмы у получившего травму игрока. Чем звездней игрок, тем жирнее контракт. Вот и думайте третье и четвертое звено, на что идете сами, или по просьбе своего тренера.
Ты вообще про хоккей ничего не знаешь, да? У игроков такие травмы покрываются страховкой, которая очень жирная. Поэтому нет смысла у кого-то что-то вычитать.

А третье и четвертое звено выигрывают Кубки. Но и они тут не при чем, Гудас это капитан Дакс и первый их защитник.

Учи матчасть.
Ответ CARSJS
Ты вообще про хоккей ничего не знаешь, да? У игроков такие травмы покрываются страховкой, которая очень жирная. Поэтому нет смысла у кого-то что-то вычитать. А третье и четвертое звено выигрывают Кубки. Но и они тут не при чем, Гудас это капитан Дакс и первый их защитник. Учи матчасть.
Смысла вычитать нет, но у Гудаса 104 тыс. американских денег вычли зачем-то.
А то, что он первый защитник тоже не даёт оснований / права идти в отбор, выставив колено вперёд.
Кросби сейчас реально и закончить играть может. И на кого тогда смотреть, если звёзд будут так безнаказанно ломать?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне
вчера, 03:15
Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов
вчера, 03:05Видео
Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом
13 марта, 06:40
