Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ и будет работать в двух командах до конца сезона. Самарский клуб идет в зоне плей-офф

Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ.

Главный тренер «Лады » Павел Десятков вошел в тренерский штаб ЦСК ВВС из Olimpbet ВХЛ.

«В субботу наставник тольяттинцев займет место на тренерском мостике во время матча против «Омских Крыльев» и поможет коллективу под руководством Юрия Наваренко .

При этом Павел Николаевич будет возглавлять «Ладу» и во время заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ – 17 марта тольяттинцы примут на своем льду «Амур» из Хабаровска.

Самарским «летчикам» осталось провести в рамках регулярного чемпионата ВХЛ три домашних матча: 14 марта – с «Омскими Крыльями», 16 марта – с «Югрой» из Ханты-Мансийска и 18 марта – с тюменским «Рубином».

После 59 матчей в активе ЦСК ВВС 71 очко, команда занимает 15 место в турнирной таблице и идет в зоне плей-офф», – сказано в сообщении «Лады».

Тольяттинский клуб идет десятым в Западной конференции, набрав 45 очков в 67 матчах.