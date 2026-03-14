У Кросби растяжение связки колена второй степени, сказал Марнер. Капитан сборной Канады травмировался в 1/4 финала Олимпиады

У капитан «Питтсбурга» Кросби растяжение связки колена второй степени.

Нападающий «Вегаса » и сборной Канады Митч Марнер рассказал о характере травмы Сидни Кросби .

38-летний капитан «Питтсбурга » получил повреждение в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ) после силового приема Радко Гудаса .

Марнер заявил, что у Кросби растяжение медиальной коллатеральной связки колена второй степени. Это означает частичный надрыв волокон связки, характеризующийся умеренной или сильной болью, выраженным отеком и чувством нестабильности колена. Восстановление занимает несколько недель.

В этом сезоне на счету Кросби 59 (27+32) очков в 56 матчах за «Пингвинс» при полезности «плюс 1».