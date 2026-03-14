У Кросби растяжение связки колена второй степени, сказал Марнер. Капитан сборной Канады травмировался в 1/4 финала Олимпиады
У капитан «Питтсбурга» Кросби растяжение связки колена второй степени.
Нападающий «Вегаса» и сборной Канады Митч Марнер рассказал о характере травмы Сидни Кросби.
38-летний капитан «Питтсбурга» получил повреждение в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ) после силового приема Радко Гудаса.
Марнер заявил, что у Кросби растяжение медиальной коллатеральной связки колена второй степени. Это означает частичный надрыв волокон связки, характеризующийся умеренной или сильной болью, выраженным отеком и чувством нестабильности колена. Восстановление занимает несколько недель.
В этом сезоне на счету Кросби 59 (27+32) очков в 56 матчах за «Пингвинс» при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
А что там - уже без разницы.
Или думаете в случае "растяжения" или мениска будут бить по-разному?
Чех походу знает куда и как бить своим коленом.
Чую, вылавит его какой нибудь тафгай рано или поздно...🤔