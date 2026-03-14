  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У Кросби растяжение связки колена второй степени, сказал Марнер. Капитан сборной Канады травмировался в 1/4 финала Олимпиады
У капитан «Питтсбурга» Кросби растяжение связки колена второй степени.

Нападающий «Вегаса» и сборной Канады Митч Марнер рассказал о характере травмы Сидни Кросби.

38-летний капитан «Питтсбурга» получил повреждение в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ) после силового приема Радко Гудаса.

Марнер заявил, что у Кросби растяжение медиальной коллатеральной связки колена второй степени. Это означает частичный надрыв волокон связки, характеризующийся умеренной или сильной болью, выраженным отеком и чувством нестабильности колена. Восстановление занимает несколько недель.

В этом сезоне на счету Кросби 59 (27+32) очков в 56 матчах за «Пингвинс» при полезности «плюс 1».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
logoСидни Кросби
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoМитч Марнер
logoолимпийский хоккейный турнир
logoВегас
logoПиттсбург
травмы
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это он конечно свинью подложил Сиду. Если пингвины выйдут в плей-офф будут целенаправленно бить по больному
Ответ Vyacheslav Markosyan
Так все знали что колено.
А что там - уже без разницы.
Или думаете в случае "растяжения" или мениска будут бить по-разному?
Кросби повезло явно больше, чем Мэтьюсу.
Чех походу знает куда и как бить своим коленом.
Чую, вылавит его какой нибудь тафгай рано или поздно...🤔
Ответ ВИхрь
Кто поймал Брайана Марчмента, кроме Аида в 2022? Общие слова в никуда
Ответ ВИхрь
Нужно поторопиться, потому что у Гудаса заканчивается контракт
Скорейшего возвращения в строй легенде.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Николишин о финале ОИ: «Канаде не хватило Кросби. Макдэвид, Маккиннон и Селебрини соперничают между собой – игра свелась к их противостоянию. Сидни мог избавить их от спора»
6 марта, 10:37
Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score
28 февраля, 17:38
Кросби о финале ОИ: «Я был близок к участию. Не думал, что это вообще возможно, но персонал был невероятен»
26 февраля, 09:01
