Первый тренер Кучерова о 1100 очках в НХЛ: «Могильный и Буре не достигли такого уровня. Никита – лучший российский хоккеист в своем амплуа»

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы».

32-летний хоккеист ранее набрал 1100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это четвертый результат в истории лиги среди российских игроков.

– Думаю, достижения Никиты будут только приумножаться. Но всегда говорю: главное, чтобы травм не было. Тогда и достижения будут, и много. А так, быть четвертым в НХЛ среди россиян с 1100 очками – эти цифры говорят сами за себя.

С 1990 года россияне играют в НХЛ, и сколько хороших мастеров там играло! Кто‑то да, поехал попозже, уже в возрасте, потому не смог таких высот достичь. Условному Макарову и Ларионову было тяжело таких рекордов добиваться. Но все равно были и те, кто ехал в молодости – те же Могильный и Буре. Они не достигли такого уровня! На фоне этого Никита добился впечатляющего результата.

– Корректно говорить, что Кучеров сейчас – главная российская звезда в НХЛ?

– Даже если рассматривать последние годы, то он добирается до 100 очков за сезон шестой раз. Кто еще столько добирался? Да, если брать как снайпера, то с Овечкиным нельзя сравнить – он голеадор, забивает. Вот Малкина и Кучерова в большей степени можно сравнить. Малкин тоже раздает где‑то, не только забивает, вокруг него строится игра.

В своей нише, в своем амплуа Никита действительно лучший российский хоккеист в НХЛ. Можно и на его призы посмотреть, которые постоянно ему вручаются. Даже если он не берет какой‑то индивидуальный приз, то всегда в номинации попадает.

Последние лет пять, наверное, да, он лучший в своей нише, – сказал Курдин.

Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Кучеров бесспорно добился бОльших успехов в НХЛ чем Буре и Могильный. В этом смысле, у него в соперниках только Овечкин и Малкин.
в интерьвю нет того, что в заголовке. Там "добирался", это про очки, а не что-то еще. У тренера мозгов хватило, у авторов заголовка и тебя, . не хватило внимательности при чтении
В интервью конкретно сказано, что Буре и Могильный не достигли уровня Кучерова. Перечитайте и убедитесь. Именно этот тезис я и прокомментировал.
Уровня они достигли. Статистики может не добрали. Но Кучеров при всем уважении и любой статистике не достигнет по таланту ни Буре ни Могильного. Не знаю кто сколько там очков наберет, но топов по таланту в НХЛ от СССР, России играло 7 человек - Могильный, Федоров, Буре, Макаров, Ковалев, Малкин, Овечкин. Все набрали очков по разному и играли разное время, но это ребята талантливые просто от природы. Такого достичь нельзя. Поэтому при всем уважении не нужно Кучерова ни с кем сравнивать - у него свой путь.
Кучеров уступает Буре и Могильному по таланту? - очень спорное утверждение.
Странно как это вообще оспаривать можно. Невозможно без природных данных иметь такую скорость как у Могильного, Федорова, Буре или Макарова. Это просто дано. Такую пластику как у Федорова, взрывное ускорение и скорость рук как у Буре. У Макарова все этот рисутствовало. Дриблинг как у Могильного возможен когда ты коньками владеешь как Бог, ускоряешься на метре легко и руки ловкие невероятно. Мобильному все это дано и никакая статистика ничего не поменяет. Ковалев парень под сто кило и ростом под 1-90 и при этом крышкой владет как бильярдным кием и катается пусть не быстро но так же легко как другой ходит. Можно сколько угодно набирать очки но не создать такое силовое давление как Овечкин в молодости. Это все не измерить очками и голами.
Да о чём споры! Никита не только лучший из россиян в НХЛ, но и один из лучших нхловцев в настоящее время!!!
Никита, наше всё в НХЛ!☝️👍💪
