  • Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»
Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о том, кто мог бы стать новым президентом Федерации хоккея России (ФХР) после Владислава Третьяка.

73-летний функционер ранее был переизбран на новый срок. Он был единственным кандидатом.

– Владислав Александрович давно у руля. Ему все механизмы понятны. Я его могу только поздравить с переизбранием. Это достойный кандидат и заслужил еще несколько лет возглавлять ФХР.

Он очень много делает для нашего хоккея. Мы вместе с ним недавно участвовали в одном мероприятии – летали на Байкал. Я видел, как он отдается своей работе, своему делу. Его любят дети, болельщики. Это легенда нашего хоккея и абсолютно правильно, что его переизбрали.

Самое главное – он сам хочет работать, и это видно. Он всегда со всеми пообщается, даст автограф, сфотографируется. Очень много перелетов, переездов, погодные условия. Хотя из-за морозов эти мероприятия можно сокращать, но он всегда до последнего с людьми.

– Кто в будущем мог бы заменить его на этом посту?

– У нас очень много прославленных хоккеистов. Думаю, Овечкин бы смог продолжить его путь, если Саша сам захочет. Тут же от желания зависит. Это же надо делать с душой и чтобы было в удовольствие. Надо гореть этим, как Владислав Александрович, но кандидатур на этот пост у нас много.

Я бы тоже с удовольствием возглавил, но меня вряд ли поставят, – сказал Артюхин.

Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
А как же Роман Барбарисыч?
Да он Терешкову легко заменит, будут мешки ему слать писем: Саша, обнуляй😏
До сих пор в России не решена одна научная загадка: при одном кандидате, победитель получает максимум 100 %, при 2-3 уже 146 %.
Ответ NNM
Чурова нет с 2023, успокойтесь plz
не понял, как у нас много кандидатов на эту должность, Третьяк был один кандидат ....
Ответ AlexFirs60
Кандидатов много, выбора нет😂😂
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Точно
Хоть Овечкина, хоть Артюхина, да любого другого. А Третьяку пора уже только общаться с людьми, фотографироваться и раздавать автографы. Но разве сам добровольно уйдет? Для этого всю федерацию разгонять надо
