Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: «Овечкин смог бы продолжить его путь, если захочет. Но надо гореть этим, делать с душой. Я бы тоже возглавил, но меня вряд ли поставят»

Артюхин о президенте ФХР после Третьяка: Овечкин смог бы продолжить его путь.

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о том, кто мог бы стать новым президентом Федерации хоккея России (ФХР) после Владислава Третьяка .

73-летний функционер ранее был переизбран на новый срок. Он был единственным кандидатом.

– Владислав Александрович давно у руля. Ему все механизмы понятны. Я его могу только поздравить с переизбранием. Это достойный кандидат и заслужил еще несколько лет возглавлять ФХР.

Он очень много делает для нашего хоккея. Мы вместе с ним недавно участвовали в одном мероприятии – летали на Байкал. Я видел, как он отдается своей работе, своему делу. Его любят дети, болельщики. Это легенда нашего хоккея и абсолютно правильно, что его переизбрали.

Самое главное – он сам хочет работать, и это видно. Он всегда со всеми пообщается, даст автограф, сфотографируется. Очень много перелетов, переездов, погодные условия. Хотя из-за морозов эти мероприятия можно сокращать, но он всегда до последнего с людьми.

– Кто в будущем мог бы заменить его на этом посту?

– У нас очень много прославленных хоккеистов. Думаю, Овечкин бы смог продолжить его путь, если Саша сам захочет. Тут же от желания зависит. Это же надо делать с душой и чтобы было в удовольствие. Надо гореть этим, как Владислав Александрович, но кандидатур на этот пост у нас много.

Я бы тоже с удовольствием возглавил, но меня вряд ли поставят, – сказал Артюхин.

