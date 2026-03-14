Ротенберг о Северной Америке: Капризов – лучший пример, не торопился уезжать.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об игре Кирилла Капризова за «Миннесоту ».

28-летний форвард набрал 79 (38+41) очков за 66 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

– Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты». Такой результат за шесть лет – серьезное достижение?

– Мы много общались, виделись летом, играли в хоккей с Кириллом и другими ребятами. Честно могу сказать, что трудолюбие Кирилла, его талант и желание развиваться – пример для всех. Капризов вырос в сборной России, прошел все ее ступени, с первого дня показывал результат. Также нужно отметить его детских тренеров в Новокузнецке, которые все вложили в Кирилла, вырастили его.

Важно отметить, что Капризов не поторопился уезжать. Не нужно уезжать в Северную Америку в детском возрасте, когда ты не готов играть в первом звене. Ты должен задуматься об отъезде, когда готов, но не раньше. Не надо слушать дельцов, которые рассказывают разные сказки нашим игрокам, что там все лучше. На самом деле там хуже, а здесь лучше.

Кирилл Капризов – лучший пример: играйте в России и развивайтесь здесь, а когда вы станете лидером клуба КХЛ, сборной России и олимпийским чемпионом, тогда вы можете подумать о том, чтобы играть в НХЛ. До этого смысла нет, – сказал Ротенберг.

Отметим, что Капризов уехал в НХЛ в 23 года, проведя шесть сезонов в FONBET чемпионате КХЛ.

Капризов забил 38-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией» и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ. Лидирует Маккиннон – 44 шайбы