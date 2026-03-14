Ротенберг о хоккее в Северной Америке: «Капризов – лучший пример, не торопился уезжать. Не надо слушать сказки дельцов – на самом деле там хуже, а здесь лучше»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об игре Кирилла Капризова за «Миннесоту».

28-летний форвард набрал 79 (38+41) очков за 66 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

– Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты». Такой результат за шесть лет – серьезное достижение?

– Мы много общались, виделись летом, играли в хоккей с Кириллом и другими ребятами. Честно могу сказать, что трудолюбие Кирилла, его талант и желание развиваться – пример для всех. Капризов вырос в сборной России, прошел все ее ступени, с первого дня показывал результат. Также нужно отметить его детских тренеров в Новокузнецке, которые все вложили в Кирилла, вырастили его.

Важно отметить, что Капризов не поторопился уезжать. Не нужно уезжать в Северную Америку в детском возрасте, когда ты не готов играть в первом звене. Ты должен задуматься об отъезде, когда готов, но не раньше. Не надо слушать дельцов, которые рассказывают разные сказки нашим игрокам, что там все лучше. На самом деле там хуже, а здесь лучше.

Кирилл Капризов – лучший пример: играйте в России и развивайтесь здесь, а когда вы станете лидером клуба КХЛ, сборной России и олимпийским чемпионом, тогда вы можете подумать о том, чтобы играть в НХЛ. До этого смысла нет, – сказал Ротенберг.

Отметим, что Капризов уехал в НХЛ в 23 года, проведя шесть сезонов в FONBET чемпионате КХЛ.

Капризов забил 38-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией» и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ. Лидирует Маккиннон – 44 шайбы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Кучеров яркий пример, что уезжать надо раньше. Более того, если бы Капризов не занимался фигнёй тратя время на КХЛ, добился бы гораздо большего в НХЛ
Ответ Владимир Чехов
Всё верно. Капризов просто до денег жадный. Что тогда к Сечину в "конюшню" поехал капусту стричь, хотя мог уже после "Салавата" за океан ехать. Что сейчас до последнего доллара Липолду руки выкручивал.
У Кучерова как раз прямо противоположный и правильный пример. Рано уехал (теперь на реальные рекорды к концу карьеры претендует), плюс в "Тампе" наоборот по деньгам ужимался. Как результат: 2 КС.
Ответ Gardner Barnes
Кучеров по деньгам не ужимался, просто поторопился с продлением контракта и подписал новый за год до истечения старого, причем на сумму как у капитана и лучшего бомбардира команды Стэмкоса, а тот год оказался прорывным для него.
Всё остальные страны нам завидуют. Классика
Ответ Stan Smith_1116185248
Мне порой кажется, что нам, даже мы сами - завидуем!☝️🤭😁🤣
Семье ротенбергов здесь горааааздо лучше, базара нет
Ответ Георгий Рыженков
Особенно, когда ты гражданин Финляндии
Ответ Георгий Рыженков
так тут воровать можно под крылышком самого.
Интересно, если тут лучше, то зачем Ротенбергу гражданство других стран? Впрочем, вопрос риторический)
Ответ limonad82
На всякий случай. Наверное. ))
Ответ limonad82
как зачем? так сказать, чтобы иметь базу в аргументах, я был и там и там и могу сравнивать! хех.
Роман Борисович, срочно эвакуируйте оттуда Капризова, Кучерова, Панарина, Шестеркина, Воронкова, Марченко, Дорофеева, а главное - Овечкина: злые американцы и канадцы взяли их в рабство, нещадно эксплуатируют, а всякие там Маккинноны, Макдэвиды и прочие Селебрини их жестоко избивают клюшками.
Здесь лучше по деньгам и налогам,всё остальное в пользу НХЛ на 100 лет вперёд.
Ответ krupin82
Насчет «по деньгам и налогам» тоже вопрос. Тем, кто в НХЛ на минималку претендует, или на двусторонний контракт, конечно лучше здесь. А звезд уже и деньгами не заманить, даже с поправкой на налоги.
Ответ krupin82
Насет налогов - спорно.
У Романа обострение,
На весну и на цветение.
В Штаты лучше не стремитесь,
Денег нет,но вы держитесь
Шипачев вообще не торопился ))) итог мы знаем, легенда Вегаса
Не слушайте дельца. На самом деле, лучше там, где в хоккей играют, а не в красную машинку.
Шизанутый или как?
