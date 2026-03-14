  • Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»
Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»

В пятницу «Шанхай» уступил «Авангарду» (1:6) в FONBET КХЛ. Китайский клуб проиграл 14 из 18 матчей под руководством Митча Лава, возглавившего команду 17 января.

«До какого‑то момента это был неплохой матч. У нас были моменты в меньшинстве, при игре в равных составах. После первого периода игра от нас ускользнула. Все расстроены, мы не забиваем важные голы. Но ребята борются, какие‑то игры у нас были плотные против сильных команд, но нам не удается забивать в ключевых моментах и добиваться побед.

Наверное, моя тренерская работа здесь не очень удачно началась. Никто не хочет проигрывать, и та ситуация, в которой мы оказались, учитывая, что мы потеряли математические шансы на плей‑офф, для нас непростая.

Диалог по работе в межсезонье в плане состава команды ведется, у меня есть свои мысли по поводу игроков, у генменеджера свои, и ближе к межсезонью мы начнем работу», – сказал Лав.

Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»

