  • СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м
СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м

ООО «Хоккейный клуб СКА» закончило 2025 год с чистой прибылью 171 млн рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на годовой финансовый отчет организации.

Отмечается, что клуб сократил расходы на зарплаты (включая персонал) на 34,2% – с 4 млрд до 2,6 млрд рублей. С учетом отчислений в социальные фонды – с 5 до 3,2 млрд.

В последний раз СКА показывал прибыль (426 млн) в 2021 году. За три последующих года суммарные убытки достигли 1,3 млрд рублей.

Выручка СКА снизилась на 17,8% – с рекордных 10,1 млрд рублей за 2024-й до 8,3 млрд. Сальдо денежных потоков оказалось положительным: поступления превысили исходящие платежи на 543 млн руб.

На приобретение хоккеистов армейцы потратили 208 млн рублей – почти втрое больше, чем в 2024 году.

СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБК»
Чувствую, что Барбарисовича сняли не за спортивные, а за финансовые показатели. Все члены «Газпрема» испытали шок от блестящей работы лучшего менеджера страны. В графе «Прибыли» отражались только 57 благодарностей Миллеру Алексею Борисовичу. После чего расстались с лучшим учеником Александра Ивановича Корейко в «связи с переходом на другую работу.»
Потолок 0.9 млрд, а зарплатный фонд 4. Видимо 3.1 млрд ушёл на оплату уборщиц, билетеров и заливщиков
Та самая уборщица пятого сектора получающая больше чем все игроки СКА…
Много на кого. Кроме тренеров и управленческого персонала внутри этого фонда все игроки клубной системы в МХЛ и ВХЛ.
Что ещё написать....
Привет Барбарисычу!!!😂😂😂😂
Очень интересный эпизод))) как только военные и экономисты встали у руля, так и помпезность изчезла и прибыль появилась..а нам рассказывали ранее генменеджер и главный тренер, что у него прибыля))
Интересно было бы узнать, во сколько обходилась в прошлом сезоне эксплуатация СКА-Арены и насколько больше там была выручка с матч-дэй по сравнению с Ледовым.
на ска арену кстати и билеты подешевле были, видимо общая вместимость большую роль играла. на ледовый дороговато ходить
Сейчас посмотрел билеты на последний домашний матч сезона с ШД — примерно в 2 раза дешевле, чем год назад примерно в этот же период с Магниткой на СКА-Арене. Да, Шанхай не Магнитка, но и матч — последний в регулярке. Сравнивал что тут, что там верхотуру — условно 1300₽ сейчас против 2400₽ год назад.
Жду приглашения на раздел прибыли! 🤣
Надо сокращать до 1го миллиарда, потом ещё...
Смешно, какие то лярды.
Воровали и будут воровать и посля на повышение 😁
