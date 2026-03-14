СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го – 171 млн рублей. Клуб сократил фонд зарплат с 5 до 3,2 млрд в 2025-м

СКА закончил год с прибылью впервые с 2021-го.

ООО «Хоккейный клуб СКА» закончило 2025 год с чистой прибылью 171 млн рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на годовой финансовый отчет организации.

Отмечается, что клуб сократил расходы на зарплаты (включая персонал) на 34,2% – с 4 млрд до 2,6 млрд рублей. С учетом отчислений в социальные фонды – с 5 до 3,2 млрд.

В последний раз СКА показывал прибыль (426 млн) в 2021 году. За три последующих года суммарные убытки достигли 1,3 млрд рублей.

Выручка СКА снизилась на 17,8% – с рекордных 10,1 млрд рублей за 2024-й до 8,3 млрд. Сальдо денежных потоков оказалось положительным: поступления превысили исходящие платежи на 543 млн руб.

На приобретение хоккеистов армейцы потратили 208 млн рублей – почти втрое больше, чем в 2024 году.

