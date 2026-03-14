  • Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. Грущу только из-за налогов»
Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. Грущу только из-за налогов»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поделился мнением об обмене из «Рейнджерс» по ходу этого сезона.

«Кингс» идут восьмыми в Западной конференции, но уступают «Сан-Хосе» по проценту набранных очков. На счету Панарина 2+7 в 9 матчах за новый клуб.

«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу. Надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф.

Знаю, что в 34 года, если я хочу пожить в каком-то месте несколько лет, то должен сделать это. Не хочу оказаться в ситуации, когда я возвращаюсь домой с арены, грустя из-за города, команды или чего-то еще.

Сейчас я грущу только из-за налогов», – сказал Панарин.

Цифра дня: Панарин заплатит $11,5 млн налогов за два года в «Лос-Анджелесе»

Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
42 комментария
А вот мы никуда не переезжаем, а по налогам с каждым годом грустим всё больше
Не грустите, можете переехать в Дубай
"Эх, найти бы хорошую бабу,
У причала стоящую в бутсах,
Отвезти бы её в Абу-Дабу,
Там помочь бы ей переобуться..."(с)
Всё же довольно странная система, когда в лиге играют клубы из двух разных стран, но при этом у них у всех одинаковый потолок и дно зарплат, а при этом разница в налогах по штатам и странам может сильно отличаться.
поэтому я не понимаю как лигу называют равной.
куча ж нюансов.
Лига со своей стороны не делает ничего, что могло бы дать кому-либо преимущество. Всё остальное, например налоги, курс канадского доллара, за пределами ее компетенций.
Это Панарин в новой команде оказался лучше, чем ожидали. Молодец, Артемий. Хороших партнеров!
Богатые тоже плачут.
Ну так Западное побережье как-никак налоги большие.🧐🧐🧐
зато в ЛА мрот выше намного у работяг)
Грущу из за налогов звучит как прощальное эхо))
Чем ему Сиэтл не приглянулся? По деньгам и природе, это как минимум, только бы выиграл.
Ему пожить в Питере хватило походу 😄
Питер - достаточно северный город, солнца мало зимой в особенности. Сиэтл находится на широте Воронежа, да ещё и на западном побережье, климат весьма комфортный - зимой не холодно, летом не особо и жарко
А мы тут из за жкх грустим!!!
Он думал, что команда дно, налоги конские, но все равно поехал?) Надеюсь Алиса довольна
Мне кажется про Алису уже заезжена шутка, уровень вашего юмора отрицательный
Обычная зависть
Вот смотрю на места команд, капец.
Переверни таблицу и поверишь что правда такие команды могут быть на твоих местах.жкть.....
