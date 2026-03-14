Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. Грущу только из-за налогов»

Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: грущу только из-за налогов.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин поделился мнением об обмене из «Рейнджерс » по ходу этого сезона.

«Кингс» идут восьмыми в Западной конференции, но уступают «Сан-Хосе » по проценту набранных очков. На счету Панарина 2+7 в 9 матчах за новый клуб.

«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу. Надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф.

Знаю, что в 34 года, если я хочу пожить в каком-то месте несколько лет, то должен сделать это. Не хочу оказаться в ситуации, когда я возвращаюсь домой с арены, грустя из-за города, команды или чего-то еще.

Сейчас я грущу только из-за налогов», – сказал Панарин.

