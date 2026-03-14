Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»

Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: их всего двое – выше нет никого.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки .

40-летний капитан «Вашингтона » забил больше Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ (921 шайба против 894), но уступает по голам с учетом плей-офф (998 на 1016).

– Так-то уже давно все сказано. Конечно, их всего два таких: Гретцки и Овечкин. Выше-то просто нет никого.

– Обошел ли он Гретцки по легендарности?

– Может быть, не обошел, но стоит высоко, – сказал Крикунов .

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».

