Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.
40-летний капитан «Вашингтона» забил больше Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ (921 шайба против 894), но уступает по голам с учетом плей-офф (998 на 1016).
– Так-то уже давно все сказано. Конечно, их всего два таких: Гретцки и Овечкин. Выше-то просто нет никого.
– Обошел ли он Гретцки по легендарности?
– Может быть, не обошел, но стоит высоко, – сказал Крикунов.
В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».
Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
21 комментарий
Да ну н.... Куда Лемье, Орр, Хоу, Ягр, Кросби делись?
Да тот же Кучеров,уверен,Макдэвид будет выше,да можно перечислять и перечислять,как хоккеист Овечкин в лучшем случае второй третий десяток и то из за своего рекорда по шайбам
А Лемье, Мессье, Ягр. Список можно продолжать бесконечно. Сколько можно на чёрное говорить белое и наоборот? Сколько можно натягивать сову на глобус? Пускать пыль в глаза?
Такова всегда была и будет политика партии. Лозунги и желаемое за действительное. Вопреки логике и здравому смыслу. Доходит до абсурда.
Не могу не согласиться.
Запомнят первых и своих. Остальное забудется. Увы.
А как же Харламов, Мальцев...?
Здесь, наверное, те, кто в НХЛ играли. А так то Харламов, Якушев, Мальцев и тд тоже бы дали жару и прикурить))))
