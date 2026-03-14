  • Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»
Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

40-летний капитан «Вашингтона» забил больше Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ (921 шайба против 894), но уступает по голам с учетом плей-офф (998 на 1016).

– Так-то уже давно все сказано. Конечно, их всего два таких: Гретцки и Овечкин. Выше-то просто нет никого.

– Обошел ли он Гретцки по легендарности?

– Может быть, не обошел, но стоит высоко, – сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».

Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
Да ну н.... Куда Лемье, Орр, Хоу, Ягр, Кросби делись?
Комментарий скрыт
Да тот же Кучеров,уверен,Макдэвид будет выше,да можно перечислять и перечислять,как хоккеист Овечкин в лучшем случае второй третий десяток и то из за своего рекорда по шайбам
А Лемье, Мессье, Ягр. Список можно продолжать бесконечно. Сколько можно на чёрное говорить белое и наоборот? Сколько можно натягивать сову на глобус? Пускать пыль в глаза?
Такова всегда была и будет политика партии. Лозунги и желаемое за действительное. Вопреки логике и здравому смыслу. Доходит до абсурда.
Не могу не согласиться.
Запомнят первых и своих. Остальное забудется. Увы.
А как же Харламов, Мальцев...?
Здесь, наверное, те, кто в НХЛ играли. А так то Харламов, Якушев, Мальцев и тд тоже бы дали жару и прикурить))))
Владимир Крикунов: «Овечкин физически-то еще мог бы играть, но он уже наигрался, мне кажется. Он очень долго в хоккее, сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет»
11 марта, 15:45
Аршавин сравнил свою обувь и Овечкина: «Вы меня травите за боты, а у него такие же! Овечкину можно, ему никто ничего не скажет, что он в таких ходит, а Аршавину нельзя?»
10 марта, 18:28Фото
Агент Овечкина о 1000 голов в НХЛ: «Важная веха. Не настолько, как основной рекорд Гретцки, но ее тоже надо пройти»
9 марта, 15:37
Каменский о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Шансы есть, без нас страдает мировой хоккей. Не надо сидеть сложа руки – никто ничего не сделает без наших усилий»
1 минуту назад
«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)
34 минуты назад
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
40 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск играет с «Локомотивом», «Сочи» проиграл «Амуру», «Салават» победил «Шанхай»
51 минуту назадLive
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу»
сегодня, 14:55
Дионн о рекорде Копитара: «Я не знал, что был лучшим бомбардиром «Кингс» все эти годы. Я обращал внимание на статистику один раз – когда забил 545-й гол и превзошел Ришара»
сегодня, 14:45
«Салават» победил «Шанхай» – 5:3. У Кузнецова две передачи
сегодня, 13:56
Рыбин об Овечкине в «Вашингтоне»: «Продлит контракт и поиграет еще год-два. Ему важно побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ – такие стоят веками»
сегодня, 13:43
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
сегодня, 13:29
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
сегодня, 13:20
Лав о 3:5 с «Салаватом»: «Шанхай» играл неплохо и мог победить. Не понравилось начало матча – мы выглядели растерянными»
15 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:3 с «Амуром»: «Вопросов к пацанам нет – они бьются, головой прыгают под шайбу. 5 игр за 7 дней – непростой график, есть переутомление»
26 минут назад
Андриевский о 3:2 с «Сочи»: «В подсознании сидело, что «Амуру» надо выиграть – решили сыграть на удержание и пропустили ненужный гол. Идем дальше»
54 минуты назад
Меркли побил рекорд «Шанхая» по голам за сезон в КХЛ – 24. Канадец превзошел достижение Броссо в регулярке-2023/24
сегодня, 14:29
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
сегодня, 14:12
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
сегодня, 12:49
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
сегодня, 12:42
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
