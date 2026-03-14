  «Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке
«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке

«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» стал обладателем Кубка ВХЛ после победы над «Соколом» (7:2) в игре регулярного чемпионата.

Клуб набрал 104 очка в 61 матче Olimpbet ВХЛ и стал недосягаем для «Югры», занимающей второе место, за одну игру до конца турнира.

«Металлург» второй год подряд становится лучшей командой регулярки. В прошлом сезоне они набрали 94 очка за 64 матча, но вылетели в первом раунде плей-офф (3-4 в серии с «Магниткой»).

«Кузнецкие Медведи» пока не заявлены в МХЛ на сезон-2026/27 и могут прекратить существование. «Металлург» подал заявку в ВХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ВХЛ
им бы финансирование добавить и обратно в кхл, стадион отреставрировали до минимальной современной нормы для кхл , посещаемость и в вхл была оч хорошая. + своя школа у них оч достойная.
Ответ Restart Serdobsk
в самой Кузне - и болелы, и официальные лица - говорят, что денег на нормальную игру в КХЛ, увы, нет. а "плодить нищету" какой смысл?
Ответ диванные войска России
Куда деньги дел?
Я безумно рад за родную Кузню 💥
Жаль ,что Новокузнецк не в КХЛ, какой бы был толчок для большего развития и стимула для мальчишек и для болельщиков в радость посмотреть игры у себя воочию команд КХЛ!
Ответ Огюст
Жаль ,что Новокузнецк не в КХЛ, какой бы был толчок для большего развития и стимула для мальчишек и для болельщиков в радость посмотреть игры у себя воочию команд КХЛ!
куда толчок, соседняя новость, что команду в МХЛ еще не заявили, лол
Лучше быть королём в ВХЛ,чем в подвале КХЛ.
Зачем им КХЛ, скажите мне?)) Для чего? Чтобы быть как Лада?
