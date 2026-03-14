«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке

«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ.

Новокузнецкий «Металлург » стал обладателем Кубка ВХЛ после победы над «Соколом » (7:2) в игре регулярного чемпионата.

Клуб набрал 104 очка в 61 матче Olimpbet ВХЛ и стал недосягаем для «Югры », занимающей второе место, за одну игру до конца турнира.

«Металлург» второй год подряд становится лучшей командой регулярки. В прошлом сезоне они набрали 94 очка за 64 матча, но вылетели в первом раунде плей-офф (3-4 в серии с «Магниткой»).

